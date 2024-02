Đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023: Hai cán bộ công an lĩnh vực An ninh trật tự

HHT - Top 20 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2023 có hai cán bộ công an thuộc đề cử lĩnh vực Trật tự xã hội là Đại uý Lê Thế Văn và Trương Thế Quyền.

Đại uý Lê Thế Văn

Đại úy Lê Thế Văn (sinh năm 1989), hiện đang công tác tại Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Đại uý Lê Thế Văn đã đạt được những thành tích/ khen thưởng nổi bật như:

- Trực tiếp tham gia nắm tình hình hoạt động tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ; kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị của đất nước.

- Tham gia 6 chuyên án đấu tranh với các đối tượng có hoạt động lợi dụng không gian mạng xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, xâm phạm An ninh quốc gia.

- Tham gia nghiên cứu, hoàn thành 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 1 đề tài khoa học cấp bộ.

- Được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 về thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Trong hai năm 2022-2023, được nhận 4 Bằng khen của Bộ trưởng Công an về thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

- Chiến sĩ thi đua cơ sở: 2020, 2021, 2022. Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an nhân dân năm 2023.

Đại úy Trương Thế Quyền

Đại úy Trương Thế Quyền (sinh năm 1991), hiện đang là Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Trong năm 2023, Đại úy Trương Thế Quyền đã cùng lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ 16 vụ - 27 đối tượng phạm tội về ma tuý, triệt xoá 1 đường dây, 4 điểm bán lẻ ma tuý, 47,215g heroin; 12155 viên hồng phiến; 15,215g MTTH; 8g thuốc phiện; 1 khẩu súng và 12 viên đạn cùng nhiều vật chứng có liên quan khác; trực tiếp lập kế hoạch đấu tranh bắt giữ 6 vụ - 10 đối tượng.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, Đại uý Trương Thế Quyền trong năm đã phá 3 chuyên án, bắt 06 đối tượng về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cưỡng đoạt tài sản.

Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm Kinh tế - Môi trường, Đại uý đã phát hiện bắt giữ 15 vụ VPPL về kinh tế, 02 vụ việc VPPL về buôn lậu, 20 vụ VPPL về môi trường.

Cổng bình chọn trực tuyến Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023 được kích hoạt vào lúc 15h00, ngày 20/2, trên 10 đơn vị báo chí, và Cổng thông tin điện tử, gồm: Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo Điện tử Dân trí, Báo Điện tử Vietnamnet, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Báo Điện tử VOV, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Điện tử Chính phủ và Cổng thông tin T.Ư Đoàn, Cổng Thánh Gióng. Phương thức bình chọn là sử dụng một hệ thống bình chọn duy nhất tại địa chỉ: https://tainangtrevietnam.vn. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 20/2 - 26/2/2024. Vòng bình chọn trực tuyến nhằm lấy ý kiến rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên và nhân dân cả nước. Kết quả bình chọn có ý nghĩa tham khảo cho Hội đồng xét tặng giải thưởng "Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023".