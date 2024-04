D-Day The Movie: ARMY biến rạp chiếu thành concert, hụt hẫng vì thời lượng quá ngắn

HHT - "SUGA│Agust D Tour D-Day The Movie" đã được phát hành trên màn ảnh rộng toàn thế giới từ ngày 10/4. ARMY (fandom của BTS) tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được hòa mình vào không khí sôi động như tại concert thật, biến rạp chiếu phim trở thành địa bàn gặp mặt "đồng môn" với 7749 trò quậy hết cỡ, nhưng lại thất thần vì phần kết quá "ngang ngược".

SUGA│Agust D Tour D-Day The Movie - phần cuối trong chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của SUGA đã được khởi chiếu trên toàn cầu. Âm thanh sống động và sự cổ vũ nhiệt huyết của người hâm mộ đã mang tới một trải nghiệm xem concert đầy chân thực qua màn ảnh rộng.

SUGA│Agust D Tour D-Day The Movie là tổng hợp của 3 đêm encore concert đánh dấu sự khép lại của world tour SUGA | Agust D TOUR D-DAY, cho phép fan trải nghiệm thế giới âm nhạc đa dạng của SUGA - BTS đồng thời là nghệ sĩ solo Agust D. Những màn trình diễn với năng lượng bùng nổ và sân khấu đặc biệt kết hợp cùng các thành viên Jung Kook, Jimin và RM có lẽ đã khiến cho cổ họng của không ít người hâm mộ phải "bảo trì" một thời gian.

Đặc biệt, thông qua định dạng IMAX, ARMY đã có dịp tận hưởng không khí sôi động và phấn khích hơn bao giờ hết của chặng cuối SUGA | Agust D TOUR ‘D-DAY’ THE FINAL. Bên cạnh đó, trái ngược với sự phấn khích lúc đầu, SUGA│Agust D Tour D-Day The Movie lại khiến không ít người hâm mộ tiếc nuối bởi thời lượng quá ngắn. Hơn 80 phút nếu so với những bộ phim điện ảnh thông thường thì đây là một con số có phần thua thiệt, thậm chí chỉ tương đương 1/2 thời lượng của một buổi concert gốc.

Phần tự sự cũng bị cắt xén khá nhiều, riêng phần kết diễn ra quá đột ngột khiến nhiều fan không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến khác đã lí giải và cho rằng đây là cách kết thúc đậm chất SUGA.

"Đi-Đây" (tên gọi được người hâm mộ Việt hoá) cũng trở thành thời điểm họp fan hoàn hảo. Tại Việt Nam, các V-ARMY cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội để biến các rạp chiếu trở thành địa điểm tụ họp và tận hưởng concert cùng nhau.

Bỏ qua những tiếc nuối nhỏ, SUGA│Agust D Tour D-Day The Movie chắc chắn cũng sẽ trở thành một kỷ niệm đáng nhớ và góp phần to lớn làm giảm bớt cảm giác chờ đợi của ARMY trong thời gian 7 thành viên nhập ngũ.