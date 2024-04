Đeo trang sức tiền tỷ, Hoa hậu Đặng Thu Thảo "đụng hàng" từ Kim Ji Won tới Lisa

HHT - Netizen còn chưa hết trầm trồ khi Hoa hậu Đặng Thu Thảo đeo bộ trang sức đắt giá đi dự tiệc thì phát hiện nàng hậu "đụng hàng" từ Kim Ji Won (Queen Of Tears) đến Lisa BLACKPINK trong bộ ảnh mừng sinh nhật.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo vốn kín tiếng, hiếm khi cập nhật hình ảnh trên trang cá nhân nên mỗi khi đăng ảnh mới đều gây chú ý. Như gần đây nhất, nàng hậu đã chia sẻ loạt ảnh diện váy thướt tha đi dự tiệc sinh nhật một người bạn.

Không chỉ khoe nhan sắc yêu kiều, Đặng Thu Thảo còn gây choáng với bộ trang sức đắt giá lên đến 2 tỷ đồng. Trong đó, riêng chiếc vòng cổ hình con rắn nạm kim cương đã xấp xỉ 1,2 tỷ đồng còn vòng tay cùng bộ là 260 triệu đồng.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo xem chừng rất yêu thích bộ trang sức đắt đỏ này của hãng Bvlgari nên đã đeo chúng trong nhiều dịp. Kiểu dáng đơn giản, thanh mảnh của những chiếc vòng nhẫn rất hợp với khí chất nhẹ nhàng cũng như những bộ váy trang nhã mà cô chọn.

Có một điều thú vị là Hoa hậu Việt Nam 2012 đã "đụng hàng" chiếc vòng tay hình rắn với Lisa (BLACKPINK). Trong bộ ảnh mừng ngày tròn 27 tuổi, Lisa đã tỏa sáng lộng lẫy trong bộ váy ánh kim và bộ trang sức của nhãn hàng mà cô làm gương mặt đại diện.

Bên cạnh chiếc vòng cổ nạm kim cương đắt giá, trên cổ tay Lisa còn là chiếc vòng nhỏ nhắn hình con rắn, giống với vòng tay mà Đặng Thu Thảo yêu thích.

Chưa hết, trong tập mới nhất của phimQueen Of Tearsthì nữ chính Hong Hae In cũng sử dụng bộ trang sức hình rắn này trong một khoảnh khắc đặc biệt. Đó là khi Hae In quyết định chưng diện, ăn mặc thật nổi bật để thể hiện cơn giận dữ của mình trước người chồng “bội phản”.

Cô mặc bộ váy đỏ rực, xách túi cùng màu và đeo trọn bộ vòng cổ, vòng tay và hoa tai hình rắn của Bvlgari. Cả Kim Ji Won và Đặng Thu Thảo đều có vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát tạo nên sự đối lập thú vị với chiếc dây chuyền hình rắn đầy mạnh mẽ.