Despicable Me 4 tập trung "vắt sữa" hội Minions để gây cười, phim dần mất chất?

HHT - Với số điểm thấp nhất cả thương hiệu, Despicable Me 4 cho thấy nguy cơ lớn về chất lượng khi câu chuyện của Gru quá mờ nhạt, còn hội Minions vẫn là sản phẩm "vắt sữa" chính của hãng phim.

Despicable Me 4 (Kẻ Trộm Mặt Trăng 4) đang là "bom tấn" gây sốt nhất dịp đầu tháng 7/2024 trên phạm vi toàn cầu. Thương hiệu hoạt hình ăn khách nhất mọi thời đại có màn trở lại ngoạn mục với tổng doanh thu 229,6 triệu đôla ở Bắc Mỹ và 73 thị trường khắp thế giới.

Tuy vậy, Despicable Me 4 còn là phần phim nhận về nhiều lời chê bai nhất từ giới phê bình. Việc chất lượng về cốt truyện dần giảm sút đang khiến nhiều người lo ngại, phải chăng Illumination đang ngủ quá ngon trên chiến thắng của hội "chuối vàng" Minions mà sẵn sàng khiến Gru trở nên mờ nhạt hẳn?

Phần phim bị chấm điểm thấp nhất

Khác với các phần trước đó, Despicable Me 4 lại sở hữu số điểm khá tệ, chỉ 53% trên Rotten Tomatoes, thua phần 3 (58%) và kém xa 2 phần đầu vốn được khen ngợi hết lời (phần 1 được chấm 80% tươi, phần 2 là 75%).

Trang Variety thẳng thừng chỉ trích Despicable Me 4 "thiếu đi một lý do để tồn tại (ngoại trừ mục đích bào tiền khán giả)". Trang Wall Street Journal thì khẳng định Despicable Me 4 đã làm hỏng đi sự cân bằng của câu chuyện, là "một kịch bản đáng thất vọng, tràn ngập tình tiết hài hình thể nhạt nhẽo đến từ Mike White và Ken Daurio, cũng là bộ đôi chấp bút 3 phần đầu".

Mặt khác, với việc đồng tình rằng phim quá "vô tri", giới phê bình cũng có chung quan điểm rằng khán giả đại chúng vẫn sẽ thích và bỏ tiền đi xem phim. "Despicable Me 4 sẽ chẳng thắng giải nào đâu, nhưng nếu bạn thích kiểu vô tri thế này thì chắc chắn phim này là gu của bạn", Roger Ebert cho biết. Và, đó là khi vấn đề xuất hiện, cho thấy khán giả vốn dĩ thích Minion chứ chưa chắc thích Despicable Me.

Sử dụng quá trớn dàn Minions khiến Gru mờ nhạt

Despicable Me 4 chính là tín hiệu đáng báo động khi "cán cân" giữa gia đình Gru và hội Minions dần mất cân bằng và yếu tố Minions ngày càng lấn chiếm. Trong phần mới nhất, Minions có nhiều yếu tố mới khiến người xem thích thú, thậm chí lấn át toàn tập nhà Gru. Chỉ riêng chi tiết thành lập biệt đội siêu anh hùng Mega Minions thì đã đủ để thấy Despicable Me giờ đây không còn là chuyện của Gru nữa.

Với Gru, tuyến câu chuyện của anh vẫn quen thuộc đến nhàm chán, không bất ngờ và được xây dựng khá qua loa. Vẫn là Gru đối diện một kẻ thù có kế hoạch nham hiểm, có "cơ to" hỗ trợ đằng sau nhưng sau cùng bị anh và hội Minions đánh bại. Ngoại trừ bé út Gru Jr., các con của Gru góp mặt mờ nhạt. Maxime De Mal cũng là một phản diện thiếu chiều sâu, khai thác không tới, khởi đầu với thù oán ghim sâu với Gru nhưng sau cùng lại đổi ý chóng vánh.

Sự thiếu tinh tế đối với Despicable Me thể hiện rất nhỏ trong phần 3 và càng nhiều trong phần 4, để rồi khiến khán giả dần dần mặc định rằng thương hiệu này chỉ nên bỏ tiền ra xem để cười "nhảm" rồi về, dù rằng điều đó vốn dĩ là tính chất riêng của series ngoại truyện Minions.

Dần dà, không còn ai chịu phân biệt rạch ròi Despicable Me và Minions nữa, kể cả Illumination. Thậm chí mỉa mai thay, có thể nếu sắp tới Despicable Me 5 không có Gru thì chưa chắc có ai để ý. Sau hơn nửa thập kỷ, những ai còn yêu mến chuyện nhà Gru chắc chắn vẫn đang mong mỏi một phần phim chất lượng, mang đúng tinh thần của 2 phần đầu tiên.

Tương lai nào cho Despicable Me?

Hiện tại phía Illumination vẫn chưa xác nhận kế hoạch làm tiếp Despicable Me 5 và Minions 3. Tuy nhiên với doanh thu đang tăng mạnh của Despicable Me 4 hiện tại, chắc chắn hãng sẽ không buông "gương mặt thương hiệu" này của mình trong ít nhất 10 năm tới.

Song, hy vọng rằng trong tương lai, thế giới của Despicable Me sẽ ngày càng được mở rộng với các tác phẩm mang nhiều giá trị và sự sâu sắc về cốt truyện chứ không chỉ "vắt sữa" trên những mảng miếng hài ngô nghê.