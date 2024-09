Love Next Door tập 9, 10: Khóc lụt nhà trước khi chữa lành với tràng cười từ tập 11

HHT - Bae Seok Ryu giấu gia đình và cả bạn thân về chuyện phẫu thuật ung thư dạ dày 3 năm trước tại Mỹ. Lần đột ngột đau bụng này có khiến Choi Seung Hyo ngờ ngợ có một khoảng cách nhỏ với cô. Đôi bạn thanh mai trúc mã cãi nhau. Nhưng không như những cuộc đấu khẩu trước đó, lần này, cả hai đều khóc.

Cuối tập 8 của Love Next Door (Con Trai Bạn Mẹ) là cảnh Bae Seok Ryu (Jung So Min) đau bụng dữ dội. Cô nói với bác sĩ về tiền sử từng phẫu thuật cắt bỏ 70% dạ dày vào 3 năm trước do bị ung thư cấp độ 2. Song Hyeon Jun (Han Joon Woo) cũng đưa y tá bệnh án cũ của cô. Đồng nghĩa không một ai ngoại trừ hôn phu cũ biết chuyện này.

Vì Hyeon Jun là người duy nhất ở Hàn biết rõ bệnh tình của cô nên Seok Ryu để anh ở bên mình, mặc dù không có ý định tái hợp. Điều này vô tình tạo ra khoảng cách giữa Seok Ryu và Seung Hyo (Jung Hae In). Anh ngỡ rằng bản thân là người hiểu cô nhất, biết mọi điều về cô từ nhỏ tới lớn, nhưng bí mật kia lại trở thành khoảng cách giữa hai người. "Tình địch" Song Hyeon Jun lại nắm giữ nó khiến anh càng tức giận.

Điều đáng nói là bác sĩ chẩn đoán cơn đau bụng của Bae Seok Ryu là gì. Dựa vào teaser thì dường như cô đã thuyên giảm ngay và rời viện vào tối đó. Sẽ may mắn nếu đó là cơn đau bình thường, nhưng nếu là tái phát bệnh cũ, tình trạng sức khỏe của Seok Ryu sẽ có biến đổi ra sao? Cô còn có thể giấu giếm gia đình và Seung Hyo nữa không?

Chưa rõ bệnh tình của Seok Ryu sẽ được phơi bày thế nào. Tuy nhiên, chắc chắn đây sẽ là "chất xúc tác" hóa giải những mâu thuẫn của cô và bố mẹ. Nhưng điều này cũng là cú đánh làm cho mối quan hệ của Seok Ryu và Seung Hyo căng thẳng. Cuối teaser tập 9 có cảnh hai người cự cãi. "Tớ là gì với cậu? Kể cả là bạn cũng chỉ thế này sao?", câu thoại này của Choisseung làm người xem thổn thức.

Cao trào của tập 9 và 10 hy vọng sẽ giúp Love Next Door có khởi sắc. Hai tập này sẽ là nốt trầm của phim, nhưng dự đoán, từ tập 11 trở đi tiếng cười tràn ngập sẽ trở lại. Jung Hae In đã chia sẻ trong chương trình Melon Radio rằng: "Sẽ rất vui nha. Từ tập 11 tới 16 giống như bữa tiệc vậy. Tôi chỉ nói vậy thôi".

Khán giả từng lo ngại chi tiết như Choi Seung Hyo muốn xây công viên tưởng niệm, Bae Seok Ryu chảy máu mũi rồi từng bị ung thư là điềm báo Love Next Door có cái kết buồn. Tiết lộ của Jung Hae In đã xua đi phần lớn nỗi lo này, tăng độ chắc chắn cho tập cuối hạnh phúc viên mãn của Love Next Door.

Phim gồm 16 tập, lên sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Khán giả Việt có thể theo dõi qua Netflix.