Đi Giữa Trời Rực Rỡ: Một cặp đôi lộ bằng chứng phim giả tình thật cực rõ

HHT - Kết thúc tập 8 đã tạo nên bước ngoặt lớn cho "The Judge From Hell" (Thẩm Phán Đến Từ Địa Ngục). Sự bối rối của Han Da On đối với Kang Bit Na được chấm dứt theo cách bất ngờ nhưng rất buồn.