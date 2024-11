“Đi Giữa Trời Rực Rỡ” thành bà mối mát tay, giúp một cặp đôi chuẩn bị kết hôn?

HHT - Sau loạt sân khấu "Dancing In The Dark" gây thương nhớ, khán giả liên tục hối thúc SOOBIN ra MV, đồng thời còn chọn sẵn "nữ chính" cho nam ca sĩ.

HHT - HIEUTHUHAI vừa ra mắt sản phẩm mới mang tên "Trình" nhưng không đầu tư quảng bá rầm rộ. Dẫu vậy, các anh em trong dàn "Say Hi" thì "say NO", quyết mang truyền thông về cho "đội trưởng Trần".