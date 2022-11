Đi ngược đám đông, chàng IT người Việt tạo mã code trái tim "xịn" hơn cả Thủ khoa Lý

HHT - Cơn sốt thả thính bằng mã code trái tim của nam chính Lý Tuân (Thắp sáng anh, sưởi ấm em) vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, netizen đã phát hiện ra chàng IT “vượt mặt” Thủ khoa Lý với code trái tim vô cùng điệu nghệ.

Cả Tóp Tóp đều đang chao đảo vì màn thả thính bằng mã code tạo ra hình trái tim màu hồng của Thủ khoa Lý - nam chính bộ phim “Thắp sáng anh, sưởi ấm em” do nam diễn viên Trần Phi Vũ thủ vai. Hình trái tim tạo bằng code của chàng trai dân IT đầy “sức sống” với nhịp đập vô cùng mạnh mẽ đã khiến hội chị em tan chảy và không ngừng phấn khích. "Mọt phim" sau khi xem xong chỉ biết ước “có người yêu học IT”, còn “dân coder” thì đúng là thời tới cản không kịp!

Ai nói dân IT khô khan, nhạt nhẽo thì chắc hẳn sẽ phải “quay xe” sau khi màn thả thính bằng code trái tim của Lý Tuân trở thành trend nổi “rần rần” trên khắp mạng xã hội. Đã có không ít chàng trai IT “mượn dịp” vừa đu trend vừa thể hiện “sức hút” độc đáo của dân công nghệ để “chinh phục” crush hay thể hiện tình cảm với người yêu của mình. Trái tim độc đáo của Thủ khoa Lý đã được rất nhiều anh em học tập, tạo ra những bản sao không khác nhiều so với hàng thật.

Thế nhưng mới đây thôi, netizen đã phát hiện ra chàng IT tạo ra mã code với hình trái tim khiến cộng đồng mạng phải trầm trồ và phấn khích vì còn đỉnh hơn của Thủ khoa Lý. Nếu trái tim của Lý Tuân là những chấm màu hồng li ti với nhịp đập mạnh mẽ thì phiên bản trái tim của chàng IT người Việt này từ những tia sáng màu hồng chuyển thành những “sợi tơ” mềm mại tạo nên hình trái tim đầy nghệ thuật và đẹp mắt. Sự mềm mại đầy “chất xám” này đã không chỉ khiến các bạn nữ thả tim nhiệt tình mà dân IT cũng phải khâm phục!

- “Ui còn đỉnh hơn cả của Thủ khoa Lý nữa!”

- “Cái này đẹp nhất trend luôn, nghìn tim cho bạn!”