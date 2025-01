Địa Ngục Độc Thân 4: Dù tán tỉnh Si An, Jang Theo vẫn "thả hint" hẹn hò You Jin

HHT - Một nửa chặng đường Địa Ngục Độc Thân 4 đã lên sóng, Jang Theo được lòng netizen khi chung thủy với Si An. Tuy nhiên, nhiều động thái trên mạng xã hội của nam diễn viên lại dấy lên nghi vấn hẹn hò giữa anh và một sao nữ khác.

Sau 6/12 tập phát sóng, Jang Theo đang là sao nam nổi tiếng nhất dàn thí sinh Địa Ngục Độc Thân 4. Nam diễn viên ghi nhận mức tăng khủng hơn 366 nghìn lượt người theo dõi Instagram mới chỉ sau 12 ngày phát sóng. Dự kiến, Jang Theo có thể vượt mốc 1 triệu lượt người theo dõi trên Instagram ở tuần phát sóng kế tiếp.

Phản hồi của khán giả về Jang Theo tính tới hiện tại là vô cùng tích cực. Sao nam được yêu thích nhờ tính cách hài hước, tuyến tình cảm mãnh liệt, chung thủy tới Lee Si An.

Jang Theo ghi điểm tuyệt đối trong lòng cư dân mạng nhờ hành xử chân thành, tinh tế. Sao nam 29 tuổi hiếm khi đặt câu hỏi về các buổi hẹn hò khác của người mình thích, chỉ tập trung vào việc biểu đạt tình cảm của mình tới Si An.

Trong thời gian Si An đi hẹn hò trên Đảo Thiên Đường, Jang Theo tỉ mẩn làm nhẫn cho cô bằng hoa tươi. Chiếc nhẫn hoa là cách nam diễn viên nhớ về lời tâm sự "muốn sống lãng mạn và vui vẻ" của Si An trong bữa tối ở Thiên Đường. Điều này khiến nữ người mẫu cảm động, xiêu lòng.

Preview tập 7-8, Si An cho biết tình cảm của mình hiện cũng nghiêng về phía Theo. Từ đó, khán giả có nhiều niềm tin vào việc "thuyền" Si An - Jang Theo sẽ “cập bến” ở tập cuối.

Tuy nhiên, một số động thái của Jang Theo trên các nền tảng mạng xã hội lại không củng cố suy đoán này của netizen.

Các nghi vấn về việc Jang Theo hẹn hò với You Jin - một mỹ nhân Địa Ngục Độc Thân 4 khác dấy lên ngay sau khi show hẹn hò vừa công chiếu chưa đầy 1 ngày. Jang Theo và You Jin đều đổi sang dùng ốp điện thoại có hình cỏ bốn lá vào khoảng giữa tháng 11/2024 (sau khi kết thúc ghi hình Single’s Inferno 4).

Mới nhất, Jang Theo “thả tim” hình ảnh một bức tranh. Đáng nói, bức tranh được đăng tải bởi một workshop dạy vẽ tranh nơi You Jin nhiều lần ghé qua. Khả năng lớn đây là sản phẩm của You Jin, bởi một ngày trước tài khoản này đăng một vlog nhỏ ghi lại quá trình You Jin hoàn thiện bức tranh này.

Bài đăng chỉ gồm hình ảnh chiếc lọ hoa mẫu đơn đã tô màu hoàn thiện cùng chia sẻ ở phần caption về việc học sinh này (có thể là You Jin) tiến bộ ở buổi học thứ hai nên hoàn thành bức tranh gọn gàng hơn, không nhắc tên tài khoản của You Jin.

Jang Theo không theo dõi tài khoản Instagram của xưởng dạy vẽ, chỉ tương tác với một bài đăng "đáng ngờ" kể trên. Hành động này của Jang Theo khiến tin đồn hẹn hò với Jung You Jin bùng nổ. Khán giả cho rằng đây khó có thể là trùng hợp và tin rằng hai người chơi có quan hệ đặc biệt sau show hẹn hò.

Một bộ phận người xem phỏng đoán nửa sau của Địa Ngục Độc Thân 4 có nhiều diễn biến bất ngờ khiến hai người chơi này ghép đôi thành công ở tập cuối dù nửa chặng đầu không phát sinh quan hệ tìm hiểu. Hoặc cũng có khả năng Jang Theo và You Jin đều không ghép đôi thành công với người mình muốn, ra về lẻ loi và bắt đầu tìm hiểu đối phương ngoài đời.