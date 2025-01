Địa Ngục Độc Thân 4: Lee Si An - Yuk Jun Seo bị chỉ trích vì hành động mờ ám

HHT - Hai người chơi nổi tiếng Lee Si An và Yuk Jun Seo nhận bão chỉ trích sau tập 7 - 8 show Địa Ngục Độc Thân 4. Thiện cảm của netizen dành cho mỹ nam "Sweet Home" cũng như cựu thí sinh Produce 48 giảm sút nghiêm trọng.

Tập 7-8 của Địa Ngục Độc Thân 4 ghi nhận sự tiến triển tích cực của nhiều cặp đôi được lên Đảo Thiên Đường như Bae Ji Yeon - Kim Tae Hwan hay Kook Dong Ho - Kim A Rin. Mối quan hệ của hai cặp đôi kể trên được mô tả là thuần khiết, đáng yêu cũng như có chiều sâu khi chia sẻ về quan điểm hôn nhân.

Tuy nhiên, ở cuối tập 7, đầu tập 8 khán giả choáng váng với phân cảnh thân mật của cặp đôi Lee Si An - Yuk Jun Seo. Sau một ngày hẹn hò trên Đảo Thiên Đường, cả hai trở về phòng khách sạn.

Si An mở lời mời Jun Seo cùng ngủ chung giường. Phía sao nam sau đó đồng ý. Cả hai tiếp tục nói về tình trạng tâm lý mất phương hướng của Si An cho tới 1h30 sáng.

Phân cảnh mở đầu tập 8 là cảnh hai người chơi thức dậy trên cùng một chiếc giường. Cả hai dường như đã thân thiết hơn nhiều khi Si An thoải mái gối đầu lên cánh tay Jun Seo.

"Tôi cứ mong chờ một chút phản ứng hóa học giữa họ nhưng không ngờ đến mức độ này." - bình luận viên Han Hae nói.

Dù đã được "nhá hàng" từ trailer, phân cảnh này ngay lập tức khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi họ biết rằng Jun Seo và Si An là nhân vật chính. Nguyên nhân dẫn đến phản ứng trái chiều từ người xem là do hai người chơi tiến triển quá nhanh, thậm chí còn chưa thực sự xác định mối quan hệ với nhau. Trước đó, Si An thậm chí còn bật khóc vì không biết trái tim mình đang loạn nhịp vì ai, thú nhận tình cảm nghiêng về Jang Theo.

Cả hai chỉ mới bắt đầu để ý đến đối phương trong khoảng 2 ngày và cùng tới Đảo Thiên Đường ở tập 7. Việc "chung giường" với Jun Seo được cho là khiến hình ảnh của cựu thực tập sinh K-Pop trở nên kém hấp dẫn. Về phía Jun Seo, khán giả chỉ trích anh lợi dụng Si An - người đang trong trạng thái tâm lý bất ổn.

"Anh ta (Jun Seo - PV) đáng lẽ ra nên hành xử như một quý ông bằng cách từ chối khéo léo đề nghị ngủ chung giường. Phần lớn các sao nam trong show hẹn hò đều làm như vậy trước đề nghị lịch sự của phía các người chơi nữ. Anh ta thậm chí còn cố tình đụng chạm ngay cả khi Si An đã có phản ứng từ chối." - một tài khoản TikTok viết.

Hai người chơi Lee Si An và Yuk Jun Seo từng là những nhân tố nổi bật, được yêu thích tại Địa Ngục Độc Thân 4 nhờ tính cách hoạt ngôn, thú vị. Sau hai tập phát sóng mới nhất, thiện cảm của khán giả nội địa lẫn quốc tế về cặp đôi suy giảm. Trong nhiều video chấm điểm lại dàn thí sinh, Si An và Jun Seo bị xếp cuối bảng vì phân cảnh "khó coi".

Netizen tràn vào trang mạng xã hội cá nhân của Lee Si An để lại nhiều bình luận nặng lời, tỏ ra thất vọng vì cách cư xử của sao nữ này. Nhiều ý kiến cho rằng phân cảnh này không phù hợp với văn hóa Á Đông, gây phản cảm vì những suy diễn mà chúng có thể gây ra. Một số khán giả lên án show hẹn hò phát sóng những phân cảnh gây sốc để "giữ nhiệt" sau 3 mùa phát sóng.