Địa Ngục Độc Thân 4: Si An lại khóc và cãi vã với Jun Seo, Dong Ho kiệt sức

HHT - Các mối quan hệ trong Địa Ngục Độc Thân 4 trở nên phức tạp, căng thẳng hơn trong tập 9, 10. Si An và Jun Seo xảy ra mâu thuẫn trong buổi hẹn hò đôi cùng Jeong Su. Dong Ho bị "rút cạn sức lực" trước sự theo đuổi của 3 người chơi nữ A Rin, Hae Lin, You Jin.

Trong tập 7 và 8 của Địa Ngục Độc Thân - Single's Inferno 4, nhiều cặp đôi có bước tiến lớn trong việc định hướng mối quan hệ tìm hiểu như Bae Ji Yeon - Kim Tae Hwan, Kook Dong Ho - Kim A Rin hay Yuk Jun Seo - Lee Si An. Trận đấu thể lực của dàn cast nam chọn ra 3 thí sinh tiếp tục được chọn đối tượng hẹn hò theo thứ tự là Yuk Jun Seo, Kim Jeong Su và Kim Tae Hwan.

Các tình tiết được "nhá hàng" trong tập 9 - 10 cho thấy diễn biến khó lường, căng thẳng giữa hai "bùng binh" xoay quanh Kook Dong Ho và Lee Si An.

Nhà sản xuất bất ngờ sắp xếp cuộc hẹn hò đôi giữa Yuk Jun Seo - Lee Si An và Kim Jeong Su cùng đối tượng chưa được tiết lộ. Dựa vào trang phục tông trắng, nhiều khả năng Jeong Su chọn You Jin cùng lên Đảo Thiên Đường.

Jun Seo và Si An xảy ra cãi vã trong lần trở lại Đảo Thiên Đường. Nguyên nhân được cho là đến từ lối hành xử của Jun Seo. Sao nam Sweet Home gọi "này" hẹn trống không, nắm cổ khi đối phương đánh trượt cú bida. "Jun Seo à, anh không thể cư xử nhẹ nhàng với em một chút sao?" - Lee Si An nói. Jun Seo có nhiều trăn trở sau khi cả hai xảy ra mâu thuẫn.

Min Seol sau khi bị bỏ rơi tại Địa Ngục ở tập 8 vẫn chưa từ bỏ Jun Seo. Cả hai có buổi nói chuyện sau khi Jun Seo trở về từ Đảo Thiên Đường.

Jang Theo có hành trình đầy gian nan khi đem lòng si mê cô gái được săn đón nhất Địa Ngục Độc Thân 4. Trong tập 9 - 10, nam diễn viên tìm mọi cơ hội có thể để được trò chuyện với Si An. Trái tim sao nữ đào hoa tiếp tục mất phương hướng. "Càng hiểu Theo nhiều, tôi càng thấy anh ấy chân thành." - cựu thực tập sinh K-Pop trả lời phỏng vấn.

Si An xúc động đến bật khóc trong preview tập 9 - 10. Cô nàng khó khăn trong việc xác định được chính xác phương hướng tình cảm của bản thân. "Cảm giác bối rối này liệu có phải là do tôi có gì đó bất ổn không?" - Si An tâm sự.

Dong Ho cũng cho thấy thái độ khó xử khi là đối tượng được 3 người chơi nữ A Rin, Hae Lin, You Jin cảm mến. "Tình huống này đang rút cạn sức lực của tôi. Tôi cảm thấy thật sự mệt mỏi." - Dong Ho nói.

Hae Lin tấn công quyết liệt, nhiệt tình trong các tương tác với chàng kế toán. Nữ catfish chủ động rủ anh đi nói chuyện riêng, liên tục đề nghị cùng tới Đảo Thiên Đường ở hai tập phát sóng kế tiếp. Tương tự, You Jin có vẻ lại một lần nữa đặt vấn đề với Dong Ho.

Kim A Rin - người có buổi hẹn hò gần nhất với Dong Ho trên Đảo Thiên Đường phiền lòng khi đối phương của mình bị nhòm ngó. Nữ người mẫu dường như có những buổi trò chuyện kết thúc không mấy êm đẹp với Dong Ho. Cả hai có phân cảnh trông xa cách, khó xử trong tập 9 - 10.

Cặp Tae Hwan - Ji Yeon, catfish nam Jong Hoon hay Hye Jin đều "mất hình" trong trailer tập 9 - 10.