Địa phương nào dẫn đầu cả nước về số lượng thí sinh dự Chung kết Quốc gia AIMO 2026?

HHTO - Hơn 500 học sinh Hà Nội góp mặt tại Vòng Chung kết Quốc gia AIMO 2026, cao nhất cả nước, cho thấy sức hút ngày càng lớn của các sân chơi Toán học quốc tế đối với học sinh Thủ đô.

Hơn 500 thí sinh đến từ các trường học tại Hà Nội

Theo thống kê từ Ban tổ chức Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO 2026, Thành phố Hà Nội hiện là địa phương có số lượng thí sinh đăng ký tham dự Vòng Chung kết Quốc gia nhiều nhất cả nước với hơn 500 thí sinh. Đây là con số vượt trội so với nhiều tỉnh, thành khác và phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của phụ huynh, nhà trường đối với các sân chơi học thuật quốc tế.

Trong đó, Trường Tiểu học, THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai là đơn vị có số lượng học sinh đăng ký đông nhất với 36 học sinh. Xếp tiếp theo là Trường THCS Giảng Võ với 33 học sinh. Một số trường khác cũng ghi nhận số lượng thí sinh đáng chú ý. Trường Tiểu học Đông Thái 4 có 20 học sinh đăng ký dự thi. Trường THCS Trưng Nhị cũng có 20 học sinh góp mặt tại vòng chung kết. Trong khi đó, Trường THCS Năng khiếu - Đại học Sư phạm Hà Nội có 14 học sinh tham dự.

Thí sinh dự thi vòng loại AIMO 2026 tại Tuyên Quang.

Xếp sau Hà Nội là Tuyên Quang với 257 thí sinh đăng ký, trong đó trường THCS Lê Quý Đôn ghi nhận số lượng học sinh đăng ký dự thi vượt trội với hơn 160 thí sinh, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của địa phương này đối với các sân chơi học thuật; tiếp đến là Thanh Hóa với 134 thí sinh và Ninh Bình gần 100 thí sinh. Trong khi đó, TP.HCM và Hải Phòng cũng ghi nhận số lượng học sinh lọt vào vòng chung kết đáng kể, đều vượt mốc 50 thí sinh.

Theo đánh giá của nhiều giáo viên, việc số lượng học sinh tham gia ngày càng đông cho thấy các trường học đang chú trọng hơn tới việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực Toán học từ sớm, đồng thời tạo điều kiện để các bạn học sinh tiếp cận môi trường thi chuẩn quốc tế, nơi không chỉ yêu cầu tư duy logic mà còn đòi hỏi khả năng sử dụng tiếng Anh học thuật.

Đề thi hoàn toàn bằng tiếng Anh

Theo Ban tổ chức, đề thi Vòng Chung kết Quốc gia được xây dựng hoàn toàn bằng tiếng Anh. Các thí sinh đạt thành tích xuất sắc sẽ được lựa chọn tham dự Vòng Chung kết Quốc tế dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng 8 tới.

Thí sinh tham dự vòng loại AIMO 2026 tại Thanh Hoá.

Đấu trường Toán học Châu Á được tổ chức lần đầu vào năm 2012 bởi Ủy ban Olympic Toán học Châu Á, với sự tham gia thường niên của khoảng 150.000 học sinh đến từ hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam chính thức tham gia sân chơi này từ năm 2019 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hơn 220 huy chương quốc tế. Riêng năm 2025, đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay với 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

Theo kế hoạch, các thí sinh có kết quả xuất sắc tại Vòng Sơ loại sẽ tham dự Vòng Chung kết Quốc gia năm học 2025-2026, được tổ chức tại Đại học Bách khoa Hà Nội trong 2 ngày 23 - 24/5 tới.