Đi Ngày hội tuyển sinh Khoa học và Công nghệ, khám phá miễn phí Bảo tàng Thiên nhiên

HHTO - Không chỉ “đi mỏi chân” với gần 60 gian tư vấn của Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026, nhiều teen còn tranh thủ “đổi mood” bằng một chuyến khám phá cực thú vị tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - địa điểm nằm ngay trong khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Khuôn viên Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn học sinh, phụ huynh đến tham gia Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.

Bên cạnh những gian hàng tư vấn thông tin tuyển sinh, các hoạt động trải nghiệm tại phòng STEM, phòng thí nghiệm hay workshop khoa học, teen còn nhận một "gói sít-rịt" khi có thêm “tọa độ” tham quan - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Sảnh ngoài của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trở thành “tọa độ hút khách” với mô hình khủng long kích thước lớn, được đông đảo các bạn học sinh ghé thăm. (Ảnh: Yến Trang)

Các teen thích thú quan sát và tìm hiểu các mẫu vật được trưng bày tại Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. (Ảnh: Yến Trang)

Nếu những gian tư vấn mang đến cho các bạn học sinh cái nhìn về tương lai nghề nghiệp, thì bảo tàng lại giống như một “cánh cổng thời gian”, đưa các bạn bước vào hành trình khám phá lịch sử tự nhiên của Trái Đất.

Ngay từ khu vực sảnh ngoài, nhiều bạn đã bị “níu chân” bởi các mô hình động vật kích thước lớn và không gian trưng bày hiện đại. Bên trong bảo tàng là hàng loạt tiêu bản động vật, hóa thạch, mẫu sinh vật biển hay các hiện vật gắn liền với lịch sử tự nhiên Việt Nam.

Các mẫu vật hóa thạch trên khắp Việt Nam được trưng bày kèm theo đầy đủ thông tin. (Ảnh: Yến Trang)

Bạn Chu Ngọc Minh (trường THPT Phan Huy Chú - Đống Đa) chia sẻ rằng, bản thân vô cùng bất ngờ trước quy mô của ngày hội năm nay: “Mình thấy không khí cực kỳ nhộn nhịp và đông vui ạ. Có rất nhiều gian hàng từ các trường đại học khác nhau hội tụ về đây, tạo nên một không gian tư vấn cực kỳ chuyên nghiệp và đa dạng”.

Nhóm bạn Ngọc Minh và Phương Uyên cùng nhau bàn luận về các mẫu vật tại bảo tàng.(Ảnh: Yến Trang)

Tuy nhiên, thứ khiến Minh chú ý ngay khi vừa tới khuôn viên Viện Hàn lâm lại là mô hình khủng long khổng lồ phía trước bảo tàng. Ngọc Minh hào hứng chia sẻ: “Nó làm mình rất tò mò và dự đoán rằng bên trong sẽ có rất nhiều hiện vật thú vị về lịch sử và quá khứ của Trái Đất để khám phá!”.

Cũng “để mắt” đến bảo tàng từ ngay khi đặt chân đến ngày hội, cô bạn Lê Diệu Phương Uyên (THPT Phan Huy Chú - Đống Đa) cho biết đã phải canh giờ mở cửa để vào tham quan sớm và không hề thất vọng: “Thực ra mình đã nhắm bảo tàng ngay từ khi mới bước chân tới đây vì sảnh ngoài có các mô hình rất thu hút. Tiếc là lúc đó bảo tàng chưa mở cửa nên mình phải đợi đến bây giờ mới có dịp vào trải nghiệm”.

Ngọc Minh và Phương Uyên cùng các bạn tìm hiểu về sơ đồ tiến hoá Loài Người. (Ảnh: Yến Trang)

Không gian bên trong khiến Phương Uyên gần như “đứng hình” vì thích thú, đặc biệt là khi tận mắt nhìn thấy tiêu bản "cụ rùa" Hồ Gươm tỉ lệ 1:1. “Được quan sát một hiện vật lịch sử ở khoảng cách gần như vậy thực sự là một trải nghiệm rất thú vị”, Phương Uyên thích thú nói.

Vốn yêu thích tìm hiểu về hóa thạch và lịch sử hình thành Trái Đất, Phương Uyên cho rằng việc bảo tàng mở cửa miễn phí trong khuôn khổ ngày hội là cơ hội để học sinh vừa giải trí, vừa tiếp cận thêm kiến thức ngoài sách vở: “Qua những hiện vật này, mình có thể hiểu thêm về cách thế giới tự nhiên đã vận hành qua hàng triệu năm”.

Trong khi đó, bạn Đỗ Trường Sơn (THPT Xuân Đỉnh) lại bị “dẫn lối” bởi mô hình gấu kích thước thật đặt phía ngoài bảo tàng: “Khi nghe tư vấn xong, mình đi ngang qua thấy mô hình gấu trưởng thành với tỷ lệ thực trông thú vị cực kỳ nên quyết định vào khám phá luôn”.

Đam mê khám phá thế giới đại dương, Trường Sơn không thể bỏ lỡ cơ hội, dành khá nhiều thời gian tại khu trưng bày hóa thạch biển để quan sát các mẫu vỏ sò và sinh vật cổ đại. (Ảnh: Yến Trang)

Nam sinh cũng đặc biệt thích khu vực trưng bày sinh vật biển và các mẫu vỏ sò hóa thạch: “Mình vốn rất tò mò về thế giới đại dương nên muốn tận mắt quan sát xem các hiện vật ngoài đời thực sẽ như thế nào".

Điểm thú vị là dù mỗi bạn ghé bảo tàng với một lý do khác nhau, trải nghiệm này đều vô tình “bắt sóng” với tinh thần của ngày hội tuyển sinh: Khơi gợi sự tò mò, khám phá và niềm yêu thích khoa học.

Sau khi dạo quanh gian tư vấn, các bạn học sinh đều thích thú rủ nhau cùng tìm hiểu và chiêm ngưỡng các mẫu vật tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam. (Ảnh: Yến Trang)

Sau hành trình vừa “săn” thông tin tuyển sinh, vừa khám phá bảo tàng, nhiều teen cho biết họ không chỉ thu về tài liệu xét tuyển mà còn có thêm cảm hứng với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và nghiên cứu.

Ngọc Minh hiện dành sự quan tâm cho nhóm ngành Khoa học và Công nghệ, đặc biệt là trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong khi đó, Trường Sơn đặt mục tiêu chinh phục ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Còn Phương Uyên vẫn đang tiếp tục hành trình tìm ra lĩnh vực phù hợp nhất với bản thân thông qua những trải nghiệm thực tế tại ngày hội.

Giữa không khí tuyển sinh “nóng”, có lẽ chính những khoảng dừng chân như Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam lại trở thành trải nghiệm thư giãn lại vô tình thôi thúc mạnh mẽ nhất đam mê về khoa học tự nhiên của teen tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ.