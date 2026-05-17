Ngày hội tuyển sinh khối Khoa học và Công nghệ 2026: Trải nghiệm STEM cực đã!

HHTO - Không dừng lại ở suy nghĩ thường thấy, gói gọn ở các gian hàng tư vấn, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 còn có khu vực trải nghiệm STEM với loạt sa bàn đấu robot, lái drone đã trở thành tâm điểm, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia.

Diễn ra ngay trước thềm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần 2 - 2026 được tổ chức chuyên biệt, tập trung vào các lĩnh vực then chốt. Sự quan tâm ấy được minh chứng rõ nét tại khu trải nghiệm STEM. Khác biệt với các gian hàng tư vấn truyền thống, khu STEM tại ngày hội đã biến các kiến thức lập trình, cơ điện tử vốn dĩ khô khan thành những thử thách trực quan, đầy cuốn hút.

Sa bàn thi đấu robot tại khu trải nghiệm STEM. Ảnh Chu Linh

Khuôn viên ngày hội đã kín gian hàng, không phù hợp với việc bay tự do ngoài trời, nhưng điều này không làm khó được "tổ đội" OneSpace - USTH. Một rào chắn lưới được dựng ở góc biệt lập tại phòng STEM, cho phép teen được điều khiển drone vượt qua chướng ngại vật mà vẫn đảm bảo an toàn.

Mẫu robot được trưng bày tại Khu trải nghiệm STEM. Ảnh: Chu Linh

Chia sẻ sâu hơn về hoạt động, đại diện đơn vị Onespace cho biết, tại ngày hội năm nay, đơn vị mang đến bộ công cụ công nghệ Webots chuyên dụng cùng hệ thống drone và nhiều mô hình robot để các bạn học sinh trực tiếp trải nghiệm các nội dung thi đấu thực tế. Các sa bàn tại khu trải nghiệm luôn trong tình trạng chật kín học sinh tham gia thử thách điều khiển thủ công robot đá bóng hay vận hành drone vượt chướng ngại vật.

Nguyễn Gia Bảo là một trong hàng nghìn teen "cắm chốt" ở phòng STEM từ sớm. - Ảnh: Chu Linh

“Mình ấn tượng nhất với mô hình đá bóng. Nhìn cách các anh chị kết nối thành công bộ mạch điều khiển với tay cầm khiến mình cảm thấy vô cùng hào hứng. Trải nghiệm này khiến mình ao ước có thể lập trình được những công nghệ chất lượng giống như vậy”, bạn Nguyễn Gia Bảo (lớp 10A8, trường THPT Cao Bá Quát) chia sẻ sau khi tham gia trải nghiệm.

Không chỉ kích thích sự tò mò, khu trải nghiệm STEM còn giúp học sinh nắm bắt ngay cơ chế vận hành cơ học và cấu trúc phần cứng của thiết bị. Đây được xem là bước đệm trực quan nhằm kích thích tư duy kỹ thuật của học sinh trước khi tiếp cận các kỹ năng chuyên sâu hơn như lập trình cho robot và drone tự vận hành hoàn toàn theo quỹ đạo tại các sân chơi công nghệ quy mô lớn.

Đối với nhiều bạn học sinh, những trải nghiệm thực tế này giống như “cú hích” để định hình rõ ràng hơn về sở thích và hướng đi trong tương lai. Bạn Phan Mạnh Cường (lớp 11A10, trường THPT Đống Đa) cho biết: "Việc tạo ra những sản phẩm thông minh và thú vị như thế này làm mình thấy rất kích thích trí óc. Mình nghĩ những hoạt động này cực kỳ phù hợp với những bạn có đam mê về khoa học và công nghệ. Trải nghiệm ngày hôm nay đã tiếp thêm cho mình rất nhiều động lực để quyết tâm theo đuổi con đường này".

Bạn Phan Mạnh Cường thích thú với trải nghiệm tại ngày hội. - Ảnh: Chu Linh

​Sự thành công của khu trải nghiệm STEM chính là lời giải cho bài toán đưa định hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đến gần hơn với giới trẻ. Những hoạt động này sẽ là chất xúc tác quan trọng, giúp học sinh có cái nhìn cận cảnh về ngành học tương lai, đồng thời khơi dậy khát vọng nghiên cứu, sáng tạo trong thế hệ trẻ - nguồn nhân lực khoa học công nghệ then chốt của đất nước.