"Die With A Smile" chưa hạ nhiệt, Lady Gaga đã nhá hàng dự án âm nhạc mới

HHT - Lady Gaga đã bắt đầu nhá hàng một dự án bất ngờ mang tên "LG6.5" trước khi phát hành bộ phim "Joker: Folie à Deux" và album phòng thu thứ bảy của cô.

Mới đây, nhiều người hâm mộ đã phát hiện các biển quảng cáo với cụm từ bí ẩn "LG6.5" xuất hiện tại thành phố New York và Los Angeles (Mỹ). Một số nguồn tin cho rằng đây là một dự án trung gian trước album phòng thu thứ 7 của Lady Gaga, có thể liên quan đến vai diễn Harleen Quinzel trong Joker: Folie à Deux, ra mắt vào 4/10. Trước đó, trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue, nữ ca sĩ cũng xác nhận một "dự án bất ngờ" đang được tiến hành và cô sẽ ra mắt đĩa đơn mới vào tháng 10.

Ngoài ra, trên Instagram, giọng ca Die With A Smile cũng nhá hàng dự án sắp tới bằng các bài đăng bí ẩn, bao gồm những câu như "I’m ready for my interview" (Tôi đã sẵn sàng cho cuộc phỏng vấn của mình); "Don’t tell me what to wear" (Đừng bảo tôi phải mặc gì); "Moon dust gets everywhere" (Bụi mặt trăng bay khắp nơi); "Still not October" (Vẫn chưa phải tháng 10).

Cư dân mạng đã suy đoán rằng những câu hát này có thể từ một ca khúc có tựa đề Happy Mistake và dự án sắp tới có khả năng được gọi là Harlequin liên quan đến nhân vật của cô trong bộ phim Joker: Folie à Deux. Khi được phóng viên hỏi về những bài đăng trên, Lady Gaga tỏ ra khá hốt hoảng và chỉ biết trả lời rằng "đó là một bí mật".

Tháng 8 vừa qua, Lady Gaga đã kết hợp với Bruno Mars để ra mắt ca khúc Die With A Smile. Bản nhạc nhanh chóng trở thành một trong những ca khúc thành công nhất năm nay khi dành nhiều tuần tại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Spotify Global. Nữ ca sĩ cho biết ca khúc không thuộc dự án sắp tới của mình và cô đang làm việc chăm chỉ để hoàn thiện album phòng thu thứ 7, dự kiến phát hành năm 2025.

Lady Gaga cho biết bản thân yêu thích việc thử nghiệm các thể loại âm nhạc mới và mong muốn vượt ra khỏi ranh giới trong sáng tạo nghệ thuật hiện nay, hứa hẹn về một sản phẩm âm nhạc đa dạng và đổi mới cho album sắp tới.