Điểm chuẩn các trường Đại học phía Nam năm 2023: Không biến động nhiều so với năm 2022

HHT - Trưa ngày 22/8 sau khi có kết quả đợt lọc ảo cuối cùng, nhiều trường Đại học phía Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023. Trong đó, công bố điểm chuẩn sớm nhất là Đại học Hutech, Đại học Kinh tế - Tài chính, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Gia Định.

Đại học Công nghệ TP.HCM

Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Hutech) vừa công bố điểm chuẩn của 59 ngành theo 4 phương thức xét tuyển. Trong đó, điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 dao động 16 - 21 điểm. Cụ thể, Công nghệ thông tin, Dược học là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất (21 điểm).

So với ngưỡng đảm bảo chất lượng như trường đã công bố, nhiều ngành có mức điểm chuẩn tăng 1-3 điểm. Những ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin, Ô tô, Truyền thông, Marketing đều tăng 2 - 3 điểm.

Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM

Theo đó, điểm chuẩn Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM dao động từ 16 - 21 điểm tùy ngành. Các ngành Kinh doanh quốc tế và Quan hệ quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm. Sau đó đến các ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Truyền thông đa phương tiện, Luật quốc tế có mức điểm trúng tuyển là 20. So với điểm sàn, điểm chuẩn tăng từ 1-3 điểm so với mức nhận hồ sơ.

Đại học Nguyễn Tất Thành TP.HCM

Nhìn chung, điểm chuẩn của hầu hết các ngành học năm nay đều không thay đổi so với năm ngoái. Đáng chú ý, ngành cao điểm nhất là Y khoa với 23 điểm, giảm nhẹ so với năm ngoái (năm 2022 là 25 điểm), riêng ngành Giáo dục mầm non tăng 1 điểm. Đa số ngành học đều dao động từ 15 - 19 điểm.

Đại học Gia Định TP.HCM

Trường Đại học Gia Định chính thức thông báo về điểm trúng tuyển vào trường dựa vào kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023. Điểm chuẩn cao nhất của trường là ba ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và Công nghệ thông tin thuộc chương trình tài năng (18 điểm).

So với năm 2022, điểm chuẩn trúng tuyển của Gia Định năm nay tăng khoảng từ 0,75 - 1,5 điểm ở các ngành như Công nghệ thông tin, Marketing,... Riêng ngành Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng, điểm chuẩn tăng 1 điểm so với năm 2022. Còn với ngành Quan hệ công chúng, điểm chuẩn trúng tuyển năm nay tăng 1,5 điểm so với điểm chuẩn năm 2022.