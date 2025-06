Điểm chung của HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus khi xuất hiện tại Paris Fashion Week

HHT - HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus khiến fan "Say Hi" thích thú vì những chi tiết trùng hợp thú vị khi hợp tác với các thương hiệu thời trang xa xỉ.

HIEUTHUHAI hiện là tâm điểm truyền thông khi có chuyến xuất ngoại sang Pháp dự Paris Fashion Week 2025. Trước thềm sự kiện chính, nam rapper 9X đăng tải loạt hình ảnh lăng xê các thiết kế trang phục của thương hiệu Louis Vuitton, lấy bối cảnh đường phố Paris.

Fan "Say Hi" nhận ra nhiều điểm tương đồng trong cách tạo dáng, lựa chọn trang phục địa điểm của HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus. Bộ đôi Anh Trai "Say Hi" được đánh giá "cân sức" trong những khoảnh khắc "thả dáng" giữa trời Âu, diện trang phục đơn sắc, style hiện đại.

Trùng hợp hơn, cả HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus đều là những cái tên có thành tích ấn tượng tại Paris Fashion Week trong hai mùa mốt Xuân Hè gần nhất. Anh Tú Atus là đại diện Việt Nam duy nhất được mời dự show diễn Xuân Hè 2025 của Lacoste. HIEUTHUHAI mới đây cũng trở thành sao Việt duy nhất nhận được được lời mời từ Louis Vuitton sang Pháp dự show diễn Xuân Hè 2026.

Tương tác trên mạng xã hội giữa Anh Tú Atus và HIEUTHUHAI cũng khiến người hâm mộ chú ý. Dưới bài đăng mới nhất của HIEUTHUHAI, ông xã Diệu Nhi "đòi quà", nam rapper 26 tuổi phản hồi: "Em về tặng anh một bài thơ tình nha". Trước đó 1 năm, tại thời điểm Anh Tú Atus có dịp tham dự Paris Fashion Week, HIEUTHUHAI nhắn gửi: "Tặng anh một cái ôm ấm áp từ phương xa nhé!" trong broadcast (kênh thông báo) khi biết nam diễn viên xuất ngoại mà "không chuẩn bị áo lạnh".

HIEUTHUHAI và Anh Tú Atus đều được nhận định là ngôi sao sáng trong lĩnh vực thời trang xa xỉ nhờ lợi thế về hình thể, nhan sắc hợp thị hiếu khán giả đại chúng, gu thẩm mỹ thời trang ổn định, có dấu ấn riêng.

HIEUTHUHAI được Calvin Klein, Louis Vuitton chú ý từ thời điểm mới nổi. Anh Tú Atus nằm trong danh sách KOL yêu thích của Dior, Lacoste, BOSS, Versace... trong nhiều năm liền.