Điều đặc biệt từ cách để giá vé showcase của Jun Phạm, "sít-rịt" sẽ có Duy Khánh?

HHTO - J-UNZIP Showcase 2026 là cú vít ga khởi động năm mới 2026 với nhiều mới mẻ từ Anh tài Jun Phạm và ê-kíp. Showcase sẽ chính thức mở bán 7 hạng vé từ ngày 3/3 tới.

“Thỏ trắng” Jun Phạm vừa công bố về showcase thứ 2 tại TP.HCM mang tên J-UNZIP. Bật mí về showcase J-UNZIP sẽ được tổ chức vào ngày 28/3 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, Jun cho biết đã “nén” rất nhiều tập tin đặc biệt dành cho Carrot (FC của anh), chỉ đợi mọi người đến và “giải nén”.

Showcase J-UNZIP được tổ chức vào ngày 28/3 sắp tới.

J-UNZIP Showcase 2026 là cú vít ga khởi động năm mới 2026 với nhiều mới mẻ từ Jun Phạm. Theo sơ đồ chỗ ngồi mới công bố, chương trình gồm 7 hạng vé chia làm 2 khu ngồi - đứng, có giá từ 724K - 1.989K đồng. Đây là mức giá mềm, phù hợp với HS-SV.

Với hạng vé "xịn" nhất PARTYGOER, Carrot sẽ "bỏ túi" bộ quà tặng xịn xò kèm theo vé gồm: Sticker folder, photocard 8 tấm, card & lanyard, caravat, fanlight. Không khó để fan nhận ra, Jun Phạm cố ý đặt giá vé số "không được chẵn lắm", dựa theo ngày tháng năm sinh của mình - 24/7/1989.

Các hạng vé và quyền lợi tương ứng trong showcase J-UNZIP.

Sau khi “giải nén” sơ đồ hạng vé và quyền lợi trong ngày 28/2, Jun Phạm còn hẹn fan tiếp tục đợi anh khui các “sít-rịt” của showcase trong thời gian tới. Một trong số các "túi mù" sắp được mở có lẽ là MC cũng như dàn khách mời, mà rất có thể là "út Dâu" Duy Khánh sẽ xuất hiện.

J-UNZIP Showcase 2026 dự kiến mở bán vé từ 3h33 chiều thứ Ba 3/3. Từ câu hỏi của Jun Phạm: “Hình như số 3 là con số may mắn, tương hợp với tuổi Kỷ Tỵ 89 (mệnh Mộc) đúng không mọi người?”, Carrot phán đoán anh chàng “Thỏ Trắng” đang bật mode “người chơi hệ tâm linh” khi chọn ngày giờ toàn số 3 để lấy may.

Ngoài ra, trong dịp Tết vừa qua, Jun Phạm đã có kì nghỉ Tết trọn vẹn với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ khi họp mặt cùng các thành viên 365daband, Ngô Thanh Vân, và nhóm bạn bè trong showbiz. Những khung hình với vibe ấm áp, tươi vui được “Thỏ trắng” lan tỏa trong những ngày đầu năm mới được các Carrot thả tim rần rần.

Ngày 17/1, cộng đồng fan của Jun Phạm đã dành 110 triệu đồng ủng hộ chương trình Nhà Đại Đoàn Kết tại Tây Khánh Vĩnh (Khánh Hòa). Đây là khoản ủng hộ từ các hoạt động đấu giá vé minishow, bán các vật phẩm… được cộng đồng Carrot tổ chức.

Cộng đồng fan Jun Phạm ủng hộ chương trình Nhà Đại Đoàn Kết tại Tây Khánh Vĩnh. Ảnh: DNXH Vietnam Children's Fund.

Hoạt động trên nối dài những điều tử tế kì diệu được Jun Phạm và cộng đồng Carrot tích cực thực hiện trong những năm qua.

Trong năm 2025, tại sự kiện Carrot Day kỉ niệm 15 năm debut, Jun Phạm cùng cộng đồng Carrot từng đạt mốc quyên góp 1,095 tỉ đồng; tương ứng với khoản tài trợ cho 30 ca phẫu thuật mổ tim cho trẻ em mắc tim bẩm sinh.

Jun Phạm ủng hộ toàn bộ nhuận bút sách tô màu Xứ Sở Miên Man cho chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời.

Trước Tết, Jun Phạm và họa sĩ Vũ Mini đã phát hành phiên bản sách tô màu Xứ Sở Miên Man - lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của Jun Phạm, từng đạt giải thưởng Sách Quốc Gia năm 2024. Jun Phạm cho biết, toàn bộ nhuận bút từ cuốn sách tô màu này sẽ được anh quyên góp trực tiếp cho chương trình Vết Sẹo Cuộc Đời, tài trợ chi phí phẫu thuật cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn.