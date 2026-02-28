Dẫu chưa có bản hit hay vai diễn "để đời", Anh Tú Atus vẫn nổi tiếng vì điều gì?

HHTO - Không nổi trội về diễn xuất hay ca hát, Anh Tú Atus vẫn là ngôi sao tiếng tăm của làng giải trí Việt trong nhiều năm qua.

Là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam, Anh Tú Atus cho đến nay sở hữu lượng người hâm mộ lớn và được đông đảo khán giả yêu thích. Tuy nhiên, dù thường xuyên xuất hiện trong các dự án điện ảnh ăn khách, nam nghệ sĩ vẫn chưa để lại dấu ấn thật sự nổi bật về mặt diễn xuất.

Trong vài tháng trở lại đây, anh trở lại với Hoàng Tử Quỷ và Nhà Ba Tôi Một Phòng, nhưng cả hai đều không tạo được tiếng vang lớn về khả năng nhập vai. Thậm chí nhìn lại chiều dài sự nghiệp của anh, khán giả cũng khó kiếm được một vai diễn để đời, từ đó dẫn đến thắc mắc rằng vậy điều gì đã giúp Anh Tú Atus trở thành nghệ sĩ được biết đến rộng rãi như hôm nay.

Trở lại trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, Anh Tú Atus đóng vai Phát - bạn trai của nữ chính An (Đoàn Minh Anh). Phát được nhiều khán giả đánh giá khá đơn giản - một chàng trai vui vẻ, hoạt náo, yêu âm nhạc, gần như không đòi hỏi sự phức tạp tâm lý hay chiều sâu cảm xúc. Nhiều khán giả nhận xét anh chỉ cần "làm chính mình" với phong cách hài hước quen thuộc là đã vừa vặn, chứ không cần đòi hỏi diễn xuất cao siêu. Từ đó, Anh Tú Atus dừng lại ở mức độ "hợp vai", chưa có gì đáng bàn hơn.

Sự trở lại điện ảnh của Anh Tú Atus trong năm qua không quá nổi trội.

Từ đó, những tranh luận về sự nghiệp của Anh Tú Atus ngày càng lớn. Thậm chí trên mạng xã hội Threads, anh từng bị nhắc đến trong chủ đề "bảo chứng phim dở", nhận về không ít ý kiến trái chiều. Có người cho rằng nếu anh diễn tệ, vậy thì những dự án trăm tỷ như Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Cua Lại Vợ Bầu, Gặp Lại Chị Bầu... là gì? Nhưng cũng có người khẳng định phim ăn khách không đồng nghĩa với diễn xuất tốt. Thậm chí có khán giả chia sẻ rằng nhắc đến Anh Tú Atus, người người nhà nhà vẫn nhớ đến một Kim Long lầy lội của Gia Đình Là Số Một.

Bài viết gây tranh luận về Anh Tú Atus trên Threads nhận tương tác lớn.

Về diễn xuất lẫn ca hát, Anh Tú Atus cũng chưa thật sự tìm được khoảnh khắc "để đời" cho mình. Song, về khoản một nghệ sĩ giải trí đích thực, anh đang làm rất tốt. Bằng chứng là qua việc tham gia Anh Trai "Say Hi" hay Running Man Vietnam mùa 3, Anh Tú Atus đã sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, nâng cao danh tiếng bởi phong cách chơi game vui vẻ, thu hút và nhiều "mảng miếng". Từ đó, những yếu tố khác như ca hát, sáng tác, trình diễn và ngay cả diễn xuất của anh cũng bắt đầu được bung tỏa hơn.

Anh Tú Atus bùng nổ danh tiếng trên các show truyền hình.

Ngoài ra, Anh Tú Atus còn có thế mạnh ở ngoại hình, sở hữu vẻ điển trai hút mắt, duyên dáng cùng câu chuyện tình đẹp, bền vững với Diệu Nhi. Cho đến nay, nam nghệ sĩ vẫn "đắt show" nhãn hàng, quảng cáo, cũng như tham dự nhiều sự kiện thời trang đắt giá.

Rõ ràng dù không thật sự nổi trội ở một mảng, nhưng Anh Tú Atus vẫn "an toàn" khi là một nghệ sĩ giải trí có thể đảm đương nhiều vai trò và mang đến những kết quả thực tế như độ phổ biến, doanh thu, hảo cảm từ người xem.