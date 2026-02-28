Dù gây tranh cãi, phim Tết của Trường Giang vẫn cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng

HHTO - Tại đường đua phim Việt mùa Tết 2026, "Nhà Ba Tôi Một Phòng" của Trường Giang chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng với câu chuyện về tình thân.

Nhà Ba Tôi Một Phòng khai thác câu chuyện gia đình của ông Thạch và con gái, với cách kể đan xen giữa yếu tố hài hước và cảm xúc. Trở lại với điện ảnh sau 5 năm, Trường Giang lựa chọn tình thân làm cảm xúc chính cho tác phẩm lần này.

Một số khán giả cho biết họ tìm thấy sự đồng cảm với câu chuyện trong phim, dù cũng có ý kiến cho rằng kịch bản vẫn đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim Tết. Ngoài ra, nhiều bình luận cho rằng nội dung phim khá rời rạc, cố lấy nước mắt của người xem và thiếu tính cao trào.

Trước thời điểm ra mắt, Nhà Ba Tôi Một Phòng cùng vai trò đạo diễn của Trường Giang từng vấp phải không ít hoài nghi. Sự thận trọng của dư luận là điều dễ hiểu trong bối cảnh thị trường phim Tết ngày càng khắt khe, nơi khán giả không còn dễ dãi với những công thức quen thuộc.

Với con số doanh thu khả quan sau những ngày đầu công chiếu, đến thời điểm hiện tại, Nhà Ba Tôi Một Phòng chính thức cán mốc 100 tỷ đồng. Ghi nhận tại nhiều cụm rạp cho thấy lượng khán giả đến xem phim không chỉ là nhóm bạn trẻ hay các cặp đôi mà còn xuất hiện các gia đình ba thế hệ: ông bà, cha mẹ và con cháu cùng đến rạp.

Bên cạnh câu chuyện gia đình và yếu tố cảm xúc làm trọng tâm, một điểm cộng khác giúp Nhà Ba Tôi Một Phòng giữ được sức hút với khán giả là phần nhạc phim được đầu tư chỉn chu.

Phần nhạc phim được Trường Giang đầu tư với 4 ca khúc do Anh Tú Atus và Jack thể hiện, nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng nghe nhạc số và mạng xã hội. Trong đó, Anh Tú Atus đảm nhiệm 3 ca khúc: Nhớ Nhớ Quên Quên, Tình Yêu Hộp Quẹt, Từ Ngày Hôm Nay mang màu sắc tươi sáng cùng giai điệu bắt tai về chủ đề tình yêu.

Ngược lại, Jack mang đến một bản nhạc giàu cảm xúc về tình cha con - ca khúc Đứa Trẻ Mùa Đông Chí được xem như điểm lắng, giúp khắc sâu thông điệp gia đình mà bộ phim theo đuổi. Sự tương phản giữa sắc thái tươi vui và trầm lắng tạo nên một tổng thể âm nhạc cân bằng và tạo hiệu ứng thảo luận tích cực.