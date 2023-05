Điều quan tâm nhất khi xem xong “XO, Kitty”: Mùa 2 khi nào lên sóng, cần xem gấp!

HHT - Sau khi xem hết một lèo 10 tập phim “XO, Kitty”, điều quan tâm nhất của người xem đối với phần ngoại truyện của “To All The Boys I’ve Loved Before” là khi nào thì mùa 2 lên sóng? Khán giả cần xem, rất gấp!

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc

Series phim truyền hình gồm 10 tập XO, Kitty là phần phim ngoại truyện của phim teen đình đám To All The Boys I’ve Loved Before (Những Chàng Trai Năm Ấy). Trong phim gốc, Kitty (Anna Cathcart) là một trong ba chị em gái nhà Song Covey, cô em út nghịch ngợm, là “bà mối” mát tay cho mối tình đẹp của cô chị Lara Jean cùng Peter Kavinsky.

Trong phần 3 của loạt phim gốc To All The Boys: Always and Forever, cả nhà Song Covey đã đến Seoul nghỉ Xuân, đến Tháp Namsan để tìm ổ khóa tình yêu của mẹ. Tại đây, Kitty đã nhờ một cậu bạn Hàn Quốc chụp ảnh gia đình làm kỷ niệm, đó là Dae (Choi Min Yeong), và cậu ấy đã trở thành mối tình đầu yêu xa của Kitty.

Mở đầu XO, Kitty, Kitty quyết định một mình khăn gói sang Hàn Quốc học tại một trường tư thục ở đây. Đây là ngôi trường năm xưa nơi mẹ của Kitty đã từng theo học, cũng là nơi Dae đang theo học. Một mũi tên trúng hai đích, Kitty muốn nhân cơ hội này kết nối với quá khứ của mẹ, và gần gũi hơn với mối tình đầu của mình.

Hành trình của Kitty Song Covey ở Hàn Quốc nhanh chóng vượt ra ngoài dự kiến của cô. Kitty sớm nhận ra rằng câu chuyện tình yêu của mình không chính xác như những gì thể hiện qua FaceTime và tin nhắn. Và cuộc sống học tập lẫn sinh hoạt ở Seoul phức tạp theo cách mà Kitty chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.

Phức tạp nhưng vui nhộn, các mối quan hệ chồng chéo nhưng chemistry tung tóe, XO, Kitty có thể lôi kéo người xem say sưa xem một lèo hết cả 10 tập. Và điều mà nhiều người xem quan tâm nhất sau khi 10 tập đã kết thúc là, khi nào mùa 2 lên sóng? Hay lo lắng hơn là, Netflix có thực hiện mùa 2 không?

Hiện tại, Netflix vẫn chưa xác nhận XO, Kitty sẽ có mùa 2. Nhưng lúc trước, khi XO, Kitty vẫn đang là dự án mới khởi động, Netflix có nhắc đến rằng dự kiến XO, Kitty sẽ được phát triển thành series nhiều phần. Như thế, khả năng cao XO, Kitty không chỉ có mùa 2, mà có thể còn phát triển hơn thế - trừ trường hợp phim ế khách và Netflix quyết định cho phim “đứt gánh”.

May mắn là, dựa theo phản ứng của người xem và cách bộ phim leo lên Top 10 phim ăn khách trên Netflix tại nhiều quốc gia khi vừa mới lên sóng, XO, Kitty có vẻ đã thoát khỏi mác “kém tiếng”.

Trong tập 10, Kitty bị trục xuất khỏi trường tư thục KISS vì bị phát hiện đang sống trong ký túc xá nam. Cô lúc này cũng đã chia tay Dae vì không thể phớt lờ những rung động đã có với Yuri (Kim Gia). Trên máy bay trở về Mỹ, Kitty phát hiện ra Min Ho (Lee Sang Heon) đi cùng chuyến bay và còn ngồi ghế bên cạnh. Min Ho khiến Kitty ngỡ ngàng (và cả khán giả nữa) khi thú nhận rằng cậu ấy nghĩ rằng mình đã yêu Kitty “một chút hoặc rất nhiều”. Và… hết phim!

Dựa theo những gì đã diễn ra, nội dung để mở như thế chắc chắn là để cho mùa 2 được tiếp diễn. Kitty liệu có được cho phép quay trở lại KISS trong học kỳ kế tiếp? Các mối quan hệ lửng lơ hiện tại sẽ kết thúc thế nào? Cuối cùng trái tim Kitty sẽ thuộc về ai, “thuyền” nào sẽ cập bến?

Đó là chưa kể các vấn đề khác như người anh trai cùng mẹ khác cha của Yuri liệu có hàn gắn được với bố mẹ ruột? Mối tình LGBT+ của Q sẽ tiếp diễn thế nào sau sự kiện người yêu gian lận thi cử? Khán giả cần được biết câu trả lời của tất cả những điều đó!

Nếu XO, Kitty thực hiện mùa 2, dàn diễn viên chủ chốt hiện tại chắc chắn sẽ trở lại đầy đủ. Trong mùa 1, gia đình Song Covey mới chỉ xuất hiện bố và người mẹ kế của Kitty, vì thế khán giả rất chờ mong hai cô chị - đặc biệt là Lara Jean có thể xuất hiện trong vai trò khách mời của mùa phim mới.

Mùa đầu tiên của XO, Kitty đã có mặt trên Netflix.