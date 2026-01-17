Đình Bắc tiết lộ lý do HLV Kim Sang-sik không đưa tên anh vào đội hình xuất phát

HHTO - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mới đây đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh quyết định của HLV Kim Sang-sik khi không để anh đá chính trong trận tứ kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 UAE.

Sau trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 UAE tại vòng Tứ kết U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã chia sẻ nguyên nhân khiến anh không có tên trong đội hình xuất phát xuất phát từ vấn đề chấn thương cơ háng đã kéo dài từ những trận đấu trước đó. Cầu thủ sinh năm 2004 cho biết tình trạng đau khiến anh gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp U23 UAE.

“Trong buổi tập trước trận, tôi đau đến mức không thể chạy và cũng không thể chuyền bóng bằng chân phải. Khi đó, tôi tự thấy mình chưa đủ thể trạng để chơi trọn vẹn ngay từ đầu” - Đình Bắc chia sẻ.

Chính vì vậy, anh đã chủ động trao đổi thẳng thắn với HLV Kim Sang-sik, đề xuất phương án không ra sân từ đầu để tránh ảnh hưởng tới lối chơi chung của toàn đội. Đình Bắc cho biết anh sẵn sàng chờ cơ hội từ băng ghế dự bị và chỉ vào sân khi HLV cảm thấy thời điểm phù hợp.

Tiền đạo Đình Bắc. (Ảnh: FBNV)

Quyết định mang tính chiến thuật của HLV Kim Sang-sik sau đó đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Đình Bắc được tung vào sân ngay trong hiệp 1 và nhanh chóng để lại dấu ấn đậm nét. Tiền đạo này không chỉ giúp U23 Việt Nam duy trì sức ép tấn công mà còn trực tiếp ghi bàn và kiến tạo, góp công lớn trong chiến thắng đầy cảm xúc trước U23 UAE.

Sau trận đấu, Đình Bắc thừa nhận bản thân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về tình trạng thể lực, song anh tin rằng chấn thương không quá nghiêm trọng và có thể hồi phục tốt nếu được chăm sóc đúng cách. Cầu thủ này khẳng định sẽ nỗ lực tối đa để kịp đạt thể trạng tốt nhất, sẵn sàng cùng U23 Việt Nam bước vào trận bán kết sắp tới.

U23 Việt Nam đã có chiến thắng ngoạn mục trước U23 UAE, qua đó giành tấm vé vào Bán kết U23 châu Á 2026.

Chiến thắng trước U23 UAE không chỉ giúp U23 Việt Nam tiếp tục hành trình tại VCK U23 châu Á 2026, mà còn cho thấy chiều sâu lực lượng cùng sự linh hoạt trong điều chỉnh nhân sự của HLV Kim Sang-sik. Trong đó, trường hợp của Đình Bắc được xem là minh chứng rõ nét cho việc đặt lợi ích tập thể lên trên yếu tố cá nhân - điều đang giúp U23 Việt Nam tạo nên dấu ấn mạnh mẽ tại giải đấu năm nay.