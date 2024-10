Disease - Lady Gaga: Sự trở lại của "Mẹ quái vật" gợi nhớ hình ảnh nổi loạn

HHT - Lady Gaga vừa trở lại làng nhạc với đĩa đơn mở đường album phòng thu thứ 7 có tựa đề "Disease". Ca khúc nhận được nhiều sự chú ý bởi hình ảnh rùng rợn và âm nhạc EDM đầy táo bạo.

Sau bản song ca Die With A Smile và bộ phim Joker: Folie à Deux, Lady Gaga phát hành ca khúc Disease - đĩa đơn mở đường cho album phòng thu thứ 7 của nữ ca sĩ. Bản nhạc được sáng tác bởi Lady Gaga, Andrew Watt, Cirkut và hôn phu của cô - Michael Polansky.

Disease thuộc thể loại Dance-Pop, EDM với giai điệu đầy u tối, khiến người nghe nhớ về một Lady Gaga đầy nổi loạn trong các album đầu tay.

Ngay khi vừa ra mắt, ca khúc đã nhận được phản ứng tích cực từ khán giả và giới phê bình. Tờ Slant gọi Disease là "sự trở lại thời kỳ hoàng kim của Lady Gaga", cho rằng nữ ca sĩ đang tái sử dụng hình ảnh rùng rợn và phong cách Dance Pop táo bạo của The Fame Monster (2009) và Born This Way (2011).

Mặc dù tiếp tục khai thác chủ đề trong các bản nhạc cũ như Bad Romance và The Cure, ca khúc vẫn nhận được lời khen nhờ cách xử lý thông minh và phần sản xuất đặc sắc.

Sau khi nghe ca khúc, nhiều người hâm mộ phải thốt lên rằng "Mẹ quái vật đã quay trở lại rồi". Hình tượng "Mẹ quái vật" (Mother Monster) đã gắn liền với Lady Gaga từ khi mới nổi tiếng. Nữ ca sĩ từng nổi bật với phong cách thời trang táo bạo, kỳ quái cùng những màn biểu diễn gây sốc. Cô không ngại thể hiện bản thân một cách khác biệt, thách thức những chuẩn mực truyền thống.

Trong những năm qua, giọng ca Die With A Smile xây dựng hình tượng đằm thắm, nhẹ nhàng hơn trong cả âm nhạc lẫn trang phục. Với ca khúc mới, người hâm mộ tỏ ra hạnh phúc khi sự táo bạo của "mẹ quái vật" đang dần trở lại. Công chúng đặt kỳ vọng lớn vào album tiếp theo của nữ ca sĩ vào năm 2025.