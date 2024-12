Disney chuyển thể “Tangled” sang live-action, fan gọi tên Sabrina Carpenter

HHT - Sau Bạch Tuyết, nàng công chúa tiếp theo được Disney chuyển thể sang phiên bản live-action là “công chúa tóc mây” Rapunzel của “Tangled”. Được biết, đạo diễn Michael Gracey từ “The Greatest Showman” sẽ cầm trịch dự án này.

Trong lúc Snow White phiên bản live-action đang chờ ngày công chiếu vào tháng 3/2025, Disney bắt đầu triển khai thực hiện dự án chuyển thể Tangled sang phiên bản live-action (phim do người thật đóng). Theo đó, nàng công chúa tóc mây Rapunzel sẽ là nàng công chúa Disney tiếp theo từ hoạt hình bước ra “đời thực”.

Phiên bản hoạt hình Tangled ra mắt vào năm 2010, là một phim ca nhạc được phát triển dựa trên câu chuyện của anh em nhà Grimm về nàng công chúa Rapunzel. Câu chuyện của Tangled kể về nàng công chúa Rapunzel có một mái tóc diệu kỳ vàng óng rất rất rất dài, bị nhốt trên một tòa tháp cao. Một ngày nọ, gã trộm đẹp trai Flynn Rider đột nhập vào tòa tháp và từ đó thay đổi cuộc sống của Rapunzel mãi mãi.

Được biết, Tangled phiên bản live-action được cầm trịch bởi đạo diễn Michael Gracey của The Greatest Showman. Như vậy, khả năng cao phiên bản live-action của Tangled cũng sẽ được xây dựng theo hướng nhạc kịch như bản hoạt hình, cũng giống với đa số các nàng công chúa Disney khác đã được lên live-action - trừ Mulan, phiên bản live-action của Hoa Mộc Lan đã cắt bỏ toàn bộ phần âm nhạc.

Điều này cũng rất hợp lý bởi Tangled sở hữu nhiều ca khúc tuyệt vời như When Will My Life Begin, I See The Light… Riêng I See The Light còn nhận được đề cử ở hạng mục Ca khúc gốc hay nhất tại lễ trao giải Oscar.

Nhiều fan đã gọi tên Sabrina Carpenter, đề nghị Disney xem xét cho cô thử vai Rapunzel. Giọng ca Espresso được các fan khen ngợi có ngoại hình và mái tóc vàng óng liên tưởng đến Rapunzel, giọng hát của cô cũng rất phù hợp để hát lại các ca khúc nhạc phim.

Bên cạnh đó, một số bình luận cũng nhắc đến những cái tên khác mà họ cho là phù hợp với vai Rapunzel như: Taylor Swift - tóc vàng và hát rất hay, Amanda Seyfried - tóc vàng và từng đóng phim ca nhạc Mamma Mia!... Tuy nhiên, hiện tại dàn diễn viên của Tangled bản live-action hiện vẫn chưa được công bố.

Không may rằng trước việc thực hiện ồ ạt phiên bản live-action cho nhiều dự án, từ các nàng công chúa Disney như Cinderella, Beauty and The Beast, Aladdin, Mulan; đến The Lion King, Dumbo, Lilo & Stitch… khán giả đã giảm hào hứng đáng kể để đón chào Tangled. Thêm nữa, hai dự án chuyển thể live-action gần đây của Disney là The Little Mermaid và Snow White vấp phải nhiều ý phản đối hơn đồng thuận càng làm hao hụt lòng tin của khán giả dành cho Tangled bản live-action ngay cả khi nó chỉ vừa khởi động.

Khán giả tranh cãi nảy lửa bởi các chi tiết được sửa đổi, “sáng tạo” trong bản live-action so với bản gốc như: nàng tiên cá da màu Halle Bailey, Rachel Zegler có nước da bánh mật thủ vai Bạch Tuyết, công chúa Bạch Tuyết trở thành “nhà lãnh đạo”… Họ lo lắng rằng Tangled cũng sẽ có những thay đổi rời xa bản gốc hoạt hình theo "xu hướng" gần đây của Disney.

Một số bình luận của netizen:

“Tại sao họ không tạo ra một câu chuyện thú vị mới thay vì đưa ngân sách chỉ để làm lại một câu chuyện ai cũng xem rồi?”

“Đừng làm hỏng bộ phim công chúa yêu thích của tôi.”

“Tôi thích Tangled, nhưng trời ơi, họ sẽ tiếp tục làm lại bao nhiêu phim nữa vậy?”

“Quá đủ với những bộ phim live-action rồi.”

“Nữa hả? Disney cạn ý tưởng rồi hả?”

“Disney không làm được cái gì mới sao? Tôi chán và mệt mỏi lắm rồi với việc làm lại phim này phim kia.”

“Để tôi đoán nhé, Rapunzel bản live-action sẽ có mái tóc ngắn.”

“Ngưng chuyển thể mọi thứ lên live-action đi ối giồi ôi!”

“Tangled là bộ phim Disney yêu thích của tôi nhưng tôi không thích ý tưởng này chút nào.”