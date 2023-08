Dispatch đăng ảnh Hồ Gươm ẩn ý, sau BLACKPINK sẽ đến BTS, NCT, TWICE đổ bộ Hà Nội?

HHT - Hình ảnh Hồ Gươm đầy ẩn ý của Dispatch đang khiến người hâm mộ K-Pop "đứng ngồi không yên". Nếu không phải concert với quy mô lớn, thì theo tiền lệ của sự kiện từ Dispatch, đây cũng là một triển lãm được ví như wonderland dành riêng cho fan K-Pop.

Trang Instagram chính thức của Dispatch Hàn Quốc vừa bất ngờ đăng tải hình ảnh Hồ Gươm - địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội, với caption "Where To Next" như thể hứa hẹn về địa điểm tiếp theo của chương trình D'Festa, khiến cộng đồng fan K-Pop Việt Nam "nháo nhác".

Đáng nói, poster của Dispatch dành để quảng bá cho sự kiện còn khiến người hâm mộ"chấn động" khi hội tụ đủ "tinh hoa" K-Pop như: BTS, NCT, TWICE, Stray Kids, TXT, SEVENTEEN, ENHYPEN...

Nhưng đây không phải là concert, D'Festa vốn là một triển lãm trưng bày loạt tranh, ảnh liên quan đến các thần tượng K-Pop, được tổ chức bởi công ty giải trí Dispatch. Mô hình này đã được Dispatch cho ra mắt lần đầu tại Hàn Quốc, tiếp đến là Tokyo (Nhật Bản) và có vẻ như sẽ đổ bộ về Hà Nội (Việt Nam) trong thời gian tới.

Dù vậy, D'Festa vẫn là một địa điểm đáng mong đợi cho fan K-Pop. Tại triển lãm ở Tokyo, Dispatch đã trưng bày những bức ảnh full HD được chụp trong vòng 10 năm, cũng như một số chữ ký của BTS, ENHYPEN, TXT, Stray Kids, NCT DREAM, NCT 127, TWICE, SEVENTEEN và NU'EST. Đặc biệt, triển lãm còn xây dựng Khu Điện ảnh (The Movie Zone) với mục đích cho người tham quan trải nghiệm cảm giác được xem thần tượng biểu diễn một cách chân thật như đang ở trước mắt.

Trong kỷ niệm 10 năm thành lập Disptach năm ngoái, concert D'Festa tại Seoul cũng khuấy đảo cõi mạng khi mời loạt hàng loạt thần tượng đình đám tới biểu diễn.

Ngoài người hâm mộ, triển lãm D'Festa tại Hàn Quốc cũng là điểm lui tới thường xuyên của các thần tượng K-Pop. Vì vậy, cũng không loại trừ khả năng Dispatch có thể tổ chức concert quy mô "khủng" tại Việt Nam, hay có chăng là có sự xuất hiện đặc biệt của idol nào đó tại nơi mở triển lãm.

Tại Vinhomes Times City (Hà Nội), người hâm mộ phát hiện một khu vực đã được giăng bạt in hình logo của D'Festa và hàng loạt nhóm nhạc nổi tiếng. Có thể thấy, lời hứa hẹn của "hung thần" Dispatch đang được thực hiện nhanh chóng và sắp diễn ra trong tương lai gần.