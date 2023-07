Thí sinh Vietnam Idol khiến V-CARAT phẫn nộ vì nghi đạo nhạc của SEVENTEEN

HHT - Mới đây, phần dự thi tại chương trình "Vietnam Idol 2023" của thí sinh Lương Bảo Duy (Zane, cựu thành viên nhóm nhạc Zero9) đã gây ra nhiều tranh cãi vì bài hát khá tương đồng với ca khúc "Light A Flame" của SEVENTEEN.

Gần đây, những thông tin và các màn biểu diễn từ cuộc thi Vietnam Idol 2023 đang thu hút sự chú ý đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, màn biểu diễn của thí sinh Lương Bảo Duy (lấy nghệ danh là Zane), cựu thành viên nhóm nhạc Zero9 tại chương trình lại gây ra tranh cãi, đặc biệt với cộng đồng fan K-Pop.

Ca khúc Rượu Trăng Hoa được Zane dùng để dự thi Vietnam Idol 2023, được anh khẳng định do chính mình sáng tác bị tố đạo nhạc của nhóm nhạc Hàn Quốc - SEVENTEEN. Fan của nhóm đã chỉ ra phần beat của Rượu Trăng Hoa gần như giống hoàn toàn với bài hát Light A Flame của SEVENTEEN.

Phần trình diễn của Zane sau đó đã nhận được đánh giá tích cực từ ban giám khảo. Bài hát còn được đăng các nền tảng nhạc số của chương trình, càng khiến các V-CARAT (fandom của SEVENTEEN) bức xúc.

Nghi vấn ca khúc Rượu Trăng Hoa đạo nhạc Light A Flame đã có từ trước khi Zane tham gia Vietnam Idol. Vào tháng 11/2022, Zane tham gia diễn vở kịch mang tên Người Ấy Là Ai? có sử dụng một đoạn trong Rượu Trăng Hoa cũng đã gây ra nhiều tranh cãi. Thời điểm đó, V-CARAT đã liên tục đưa ra bình luận phản đối, dẫn đến một số video sử dụng ca khúc trên đã bị gỡ.

Mới nhất, sau hàng loạt chỉ trích từ V-CARAT, Zane và bạn trai là Wanbo đăng video nhằm khẳng định bản thân không đạo nhạc. Zane nhấn mạnh Rượu Trăng Hoa và Light A Flame không liên quan đến nhau, trong khi Wanbo thừa nhận: "Tôi có xài sample nhưng tôi không xài sample của nhóm nhạc SEVENTEEN, tôi chỉ lấy cái beat thôi đó, tôi công nhận mà".

Màn đáp trả của Zane và Wanbo bị cho là thiếu thuyết phục. Light A Flame có phần beat do thành viên nhóm là Woozi và nhạc sĩ Bumzu sáng tác. Đặc biệt, tiếng kèn clarinet là do Woozi thổi và thu âm. Vì vậy bài hát Light A Flame hoàn toàn thuộc bản quyền của Woozi cũng như SEVENTEEN. Vì vậy, CARAT khẳng định không thể lấy lý do sample để chối bỏ việc Zane đạo nhạc SEVENTEEN.

Hiện tại, V-CARAT đang hợp sức cùng fan toàn cầu gửi thư báo cáo lên Pledis Ent - công ty chủ quản của SEVENTEEN để làm rõ tranh cãi. Trên Twitter, fan sử dụng hashtag #ProtectLightAFlame để yêu cầu công ty sớm vào cuộc giải quyết. Hiện phía SEVENTEEN lẫn Pledis vẫn chưa có động thái chính thức liên quan đến nghi vấn trên.