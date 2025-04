Đoạn cắt "cứa tim", hay xuất sắc khiến dân mạng đổ xô đi xem Heavenly Ever After

HHT - Một đoạn cut trong "Heavenly Ever After" (Đẹp Hơn Cả Thiên Đường) ghi lại khoảnh khắc xúc động khi nữ chính Lee Hae Sook (Kim Hye Ja đóng) hội ngộ với chú mèo con trên thiên đường đang gây bão mạng xã hội những ngày qua.

Heavenly Ever After đang gây sốt mạng xã hội nhờ kịch bản mới lạ, cuốn hút. Bộ phim kể về nhân vật Lee Hae Sook (Kim Hye Ja thủ vai) là một cụ bà 80 tuổi kiên cường, hành nghề cho vay tại khu chợ nhỏ. Đêm đến, bà lặng lẽ chăm sóc người chồng bị bệnh nằm liệt giường nhiều năm là ông Ko Nak Joon (do Park Woong đóng). Sau khi chồng qua đời, Hae Sook cũng ra đi và được một thần chết (Jo Woo Jin) dẫn lên chuyến tàu đến thiên đường.

Lên đến thiên đường, dù có cơ hội trẻ lại nhưng Hae Sook quyết định vẫn giữ nguyên ngoại hình 80 tuổi vì nhớ lời chồng từng nói: "Em càng lớn tuổi càng đẹp". Tuy nhiên, sau đó, bà đã bất ngờ khi gặp lại chồng mình trong diện mạo trẻ trung như thời 30 tuổi (Son Suk Ku thủ vai).

Sự chênh lệch ngoại hình giữa hai người cùng những cư dân trẻ trung nơi đây khiến Hae Sook liên tục rơi vào những tình huống dở khóc dở cười khi cố gắng thích nghi với cuộc sống mới nơi thiên đường.

Đáng chú ý, Heavenly Ever After không chỉ kể câu chuyện của bà Lee Hae Sook mà còn đề cập đến những linh hồn nhỏ bé từng đồng hành cùng con người là thú cưng. Ở thiên đường, động vật mất đi sẽ hóa hình người, không còn thương tật, chúng chờ đợi và sẽ trở lại nguyên dạng khi gặp lại chủ nhân. Có người chủ mù lần đầu tiên được thấy chú cún gắn bó bấy lâu, hay 3 chú chó hoang từng sống cô đơn dưới trần gian thì nay được an nghỉ trong một thế giới yên bình.

Chi tiết này xuất hiện ở tập 2, được nhiều khán giả cắt ra, đăng lại trên các nền tảng mạng xã hội, thu về lượt tương tác cao. Không ít cư dân mạng cảm động vì một đoạn ngắn này mà "xin in-tư", đi "cày phim" gấp.

Đặc biệt, đoạn bà Hae Sook hội ngộ mèo cưng Sonya cũng đốn tim dân mạng. Chú mèo đen đã hóa thành một cô gái trẻ tinh nghịch, xinh xắn (Choi Hee Jin đóng). Việc đạo diễn chọn nữ diễn viên Choi Hee Jin vào vai chú mèo được netizen đánh giá cao. Bởi cô có gương mặt, nhất là đôi mắt rất giống một chú mèo. Lối diễn xuất tự nhiên, động tác tay, biểu cảm dỗi hờn vì "mẹ" không nhận ra nhưng vẫn phải chảnh, lại dễ thương của Hee Jin như thể được bé mèo "nhập xác".

Heavenly Ever After chạm đến trái tim khán giả không phải vì vẽ ra một thiên đường hoàn hảo mà bởi bộ phim đã biến nơi ấy thành phiên bản đẹp đẽ của ký ức. Ở nơi này, mọi người được gặp lại người thân, thú cưng... và làm những việc mà khi còn sống chưa kịp làm. Hiện phim đang phát sóng vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần trên đài JTBC và Netflix.