Đoàn Văn Hậu cầu hôn bạn gái, dàn sao gửi lời chúc mừng, chờ ngày tổ chức đám cưới

HHT - Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu mới đây vừa đồng loạt khoe ảnh cầu hôn khiến dân mạng vô cùng thích thú. Bài đăng của 2 nhân vật chính nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ.

Cầu thủ Đoàn Văn Hậu (sinh năm 1999, Thái Bình) chơi bóng đá ở vị trí hậu vệ. Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017. Văn Hậu từng được kênh thể thao FOX Sports bình chọn là 11 cầu thủ châu Á tiêu biểu ở FIFA U20 World Cup 2017.

Doãn Hải My (sinh năm 2001, Hà Nội) từng giành giải "Người đẹp Tài năng" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô là một trong những nàng WAGs được yêu thích nhất làng bóng đá trong nước vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào.

Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu là cặp đôi được nhiều người nhận xét "xứng đôi vừa lứa". Thời gian gần đây, cả hai thoải mái công khai nhiều khoảnh khắc tình cảm bên nhau. Trước đó, họ khá kín tiếng dù cộng đồng mạng liên tục phát hiện sự liên kết trong mối quan hệ của đôi trẻ.

Trước đó vào ngày 15/8/2022, Đoàn Văn Hậu chính thức công khai chuyện tình cảm của mình bằng bức ảnh có gắn tên Doãn Hải My. Khoảnh khắc này khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút gần hàng trăm nghìn lượt tương tác, kèm vô số bình luận chúc mừng từ đồng nghiệp, người hâm mộ.

Mới đây, trên trang cá nhân Đoàn Văn Hậu chia sẻ khoảnh khắc Doãn Hải My nhận lời cầu hôn sau 3 năm hẹn hò. Nam cầu thủ đã chuẩn bị buổi cầu hôn tại địa điểm riêng tư cùng sự có mặt của bạn bè thân thiết, với khung cảnh lãng mạn ngập tràn ánh nến. Nam cầu thủ viết trên trang cá nhân: "She said "Yes". Marry me" (tạm dịch: Cô ấy đồng ý kết hôn với tôi). Đáp lại dòng trạng thái của bạn trai, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng bày tỏ: "I said “Yes”!".

Dưới phần bình luận, nhiều tuyển thủ đội tuyển Việt Nam như Quế Ngọc Hải, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Thành Chung, Tiến Linh... và dàn sao Việt như Hòa Minzy, Trịnh Thăng Bình, Bảo Hân... đã gửi lời chúc mừng đến cặp đôi. Được biết đám cưới của cả hai sẽ diễn ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, cả hai chưa tiết lộ kế hoạch đám cưới cụ thể.