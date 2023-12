Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khui bí mật tình yêu: Vì sao từng ngó lơ nhau suốt một năm?

HHT - Sau tuần trăng mật ngọt ngào, Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã có hẳn buổi livestream để tâm sự về quá trình hẹn hò của cặp đôi, cũng như giải thích lý do hai người trải qua một năm không nói chuyện dù đang tìm hiểu nhau.

Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My chính là cặp đôi được nhắc tới nhiều nhất thời gian vừa qua với đám cưới vô cùng lung linh. Những khoảnh khắc Doãn Hải My xinh như công chúa trong bộ váy cưới lộng lẫy, hay Đoàn Văn Hậu hạnh phúc khoe hộp đựng nhẫn cưới hình quả bóng đá thu nhỏ được netizen chia sẻ với tốc độ ánh sáng. Cộng đồng mạng cũng thi nhau “xin vía” làm sao để gặp được chân ái, giống như Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My đã làm được.

Sau khi có tuần trăng mật ngọt ngào ở Singapore, hai vợ chồng đã về Hà Nội và còn có buổi livestream để tâm sự về chuyện tình cảm. Ai cũng biết rằng cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội, khi Đoàn Văn Hậu chủ động nhắn tin làm quen với Doãn Hải My.

Doãn Hải My tiết lộ ấn tượng đầu tiên về Văn Hậu là chàng cầu thủ bắt chuyện rất nhạt, bởi anh chỉ gửi biểu tượng vẫy tay kèm theo câu chào “Hello em”. Nhưng cũng vì thế mà Doãn Hải My lại thấy ấn tượng nên chào lại “Hello anh”. Quan trọng nhất là đến khi gặp mặt trực tiếp, Doãn Hải My thấy đối phương rất ấm áp, không nhạt chút nào.

Còn Đoàn Văn Hậu tiết lộ ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã thấy Doãn Hải My rất cuốn hút, nói chuyện lại dễ thương nên quyết định theo đuổi. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu nhau, Đoàn Văn Hậu lại sang Hà Lan thi đấu. Vì thế mà mọi chuyện dừng lại, mỗi người đều có những mối quan hệ khác và không còn nói chuyện với nhau.

Nhưng sau đó, duyên số đã đưa Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My kết nối lại với nhau, hai người quyết định hẹn hò rồi kết hôn. Hiện giờ, cư dân mạng đang đoán rằng cặp đôi đã có tin vui bởi Doãn Hải My thường đăng ảnh mặc đồng suông rộng nhưng hai người vẫn chưa xác nhận.