Đoàn viên, thanh niên tham gia tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết

HHT - Sau thời gian phát động, Chiến dịch Tình nguyện hè năm 2024 được tuổi trẻ cả nước hăng say hưởng ứng với nhiều hoạt động ý nghĩa, từ ổn định an sinh xã hội đến những hoạt động thiết thực vì cộng đồng.

HHT - Đến với buổi workshop cuối cùng của Vòng Huấn luyện cuộc thi Thử Thách Kim Cương 2024, Dược sĩ Tiến hé lộ lý do anh luôn cố tình đặt những câu hỏi hóc búa cho thí sinh The New Mentor cho dù bị giang-cư-mận “ném đá” đến mém khóc.