Mưa diện rộng ở miền Bắc kéo dài đến hôm nào, bao giờ Hà Nội lại có nắng nóng?

HHT - Miền Bắc đang có mưa ở khắp các tỉnh thành. Hôm nào trời sẽ giảm mưa và bao giờ nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội lại tăng?

Từ đêm qua đến rạng sáng nay, toàn miền Bắc có mưa, chủ yếu là mưa nhỏ đến vừa, cục bộ có mưa to. Mưa khiến nhiệt độ toàn miền giảm. Trưa và chiều nay, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 37 - 38oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), mát hơn hẳn so với cuối tuần vừa rồi. Các tỉnh thành lân cận Hà Nội như Hải Phòng, Nam Định, Hòa Bình… có nhiệt độ tương tự hoặc thấp hơn một chút. Ở Đông Bắc Bắc Bộ (Lạng Sơn, Cao Bằng…), nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức 30 - 31oC, trời mát.

Mưa ở khắp miền Bắc kéo dài cả ngày nhưng từ khoảng tối nay, mưa bắt đầu giảm ở nhiều địa phương, tức là không mưa trên cả miền Bắc nữa mà mưa rải rác ở những tỉnh thành khác nhau. Trạng thái này kéo dài đến mai, 4/7. Ở Hà Nội cũng có mưa rải rác suốt hôm nay đến mai, chủ yếu là mưa nhỏ, cục bộ có thể có mưa to, tập trung vào buổi sáng và tối.

Từ thứ Sáu, 5/7, mưa giảm trên toàn miền Bắc, phần lớn các tỉnh thành sẽ tạnh ráo. Ở Thủ đô Hà Nội cũng gần như hết mưa, dù vẫn có thể có dông rải rác vào chiều tối/ đêm.

Khi mưa giảm thì nhiệt độ ở miền Bắc sẽ tăng. Trưa và chiều thứ Sáu, nhiệt độ ở Hà Nội lại lên 40 - 41oC, ở khu vực Đông Bắc Bắc Bộ lên khoảng 35oC. Nhiệt độ toàn miền sẽ tăng dần nhưng chỉ tăng nhẹ. Đến khoảng đầu tuần sau, nắng nóng có khả năng trở lại khu vực đồng bằng Bắc Bộ.