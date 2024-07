Đoàn viên thanh niên tuyên truyền luật giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn

HHT - Nhằm xây dựng một xã hội văn minh, an toàn khi tham gia giao thông. Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng ngày hội an toàn giao thông nhằm tìm hiểu, học hỏi kiến thức về Luật giao thông, phương pháp lái xe an toàn và cách xử lý tình huống khi gặp sự cố giao thông

Huyện đoàn - Ủy ban Hội huyện phối hợp với Đảng ủy xã Thanh Sơn và Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trung tâm 6 tổ chức “Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông” năm 2024 với sự tham gia của hơn 150 đoàn viên, thanh niên, hội viên trên địa bàn huyện.

Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi tham gia giao thông của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Tại ngày hội, các đoàn viên, thanh niên, hội viên được trải nghiệm các hoạt động bổ ích nhằm nâng cao ý thức khi tham gia giao thông như hướng dẫn cách lựa chọn và sử dụng mũ bảo hiểm, hướng dẫn lái xe an toàn và thực hành trên máy tập lái xe RT; thực hành lái xe vượt chướng ngại vật.

Thông qua hoạt động, đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Nhằm tuyên truyền, giáo dục, trang bị kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên và học sinh về an toàn khi tham gia giao thông, Đoàn xã Thiện Mỹ (Sóc Trăng) phối hợp cùng Head Hồng Đức 10 tổ chức Ngày hội hướng dẫn lái xe an toàn. Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên thanh niên được hướng dẫn cách lái xe an toàn; trang bị kỹ năng ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên ý thức hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.

Tại Ngày hội, đại diện Honda Hồng Đức 10 tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn và có những phần quà dành tặng cho các bạn đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động trả lời câu hỏi, xử lý tình huống thông qua video mô phỏng, thực hành lái xe an toàn.

Cùng hưởng ứng ngày hội an toàn giao thông, Thị đoàn Hòa Thành phối hợp cùng Công ty TNHH Hoài Minh tổ chức Ngày hội “An toàn giao thông” năm 2024. Chương trình nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn, từ đó giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn thị xã nắm vững các quy tắc của Luật giao thông đường bộ, các chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cũng như biết thêm về tình hình trật tự an toàn giao thông của nước ta hiện nay.

Trong phần sinh hoạt, đoàn viên thanh niên được lắng nghe và xem những đoạn phim ghi lại tình huống giao thông thực tế để hiểu hơn về vai trò của Luật giao thông trong đời sống. Sau đó, các bạn được thực hiện bài kiểm tra để củng cố kiến thức và tham gia lái xe mô phỏng trên máy tính cũng như lái xe mô tô thật trên những địa hình khó di chuyển được mô phỏng lại. Từ đó giúp đoàn viên thanh niên hiểu hơn về Luật giao thông, cách lái xe an toàn và chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông.