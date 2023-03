Đôi chân dài trị giá 5 tỷ của Khoa Pug xuất hiện trên fanpage của tạp chí nổi tiếng

HHT - Xuất hiện trên fanpage của tạp chí GQ phiên bản Mỹ, YouTuber Khoa Pug thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, hình ảnh Khoa Pug kéo chân đã bất ngờ xuất hiện trên fanpage của tạp chí GQ Mỹ. Đây là một tờ tạp chí lâu đời dành cho phái nam được thành lập từ năm 1931. Tờ tạp chí này thường đăng tải đa dạng các chủ đề khác nhau từ thời trang, du lịch cho đến công nghệ…

Hình ảnh Khoa Pug xuất phát từ một bài báo trong ấn phẩm của tạp chí. Nội dung của bài báo này là lời chia sẻ của những người đàn ông đã và đang thực hiện phẫu thuật kéo dài chân.

Về phía Khoa Pug, 3 tấm ảnh của anh được sử dụng với dòng chú thích ngắn gọn: “One popular Vietnamese YouTuber went from five foot four to five seven after Dr. D extended his femurs” (tạm dịch: Một YouTuber nổi tiếng của Việt Nam đã cao từ 1m65 lên 1m70 sau khi được bác sĩ D. kéo dài xương đùi).

Chia sẻ về việc lên báo nước ngoài, Khoa Pug cũng đã từng tiết lộ rằng, anh dành 1 tiếng đồng hồ để chụp ảnh và phỏng vấn. Tuy nhiên, nam YouTuber lại khá e ngại trong việc tiết lộ thông tin cá nhân nên không đồng ý chia sẻ tên trong bài viết. Khoa Pug cũng cho biết, số liệu chiều cao trong bài viết đưa ra anh không xác nhận do bài viết đã được phỏng vấn khá lâu trước khi đăng tải và hiện tại anh đã cao 1m75. Ngoài ra, nam YouTuber cũng cho biết vì quy định của tờ báo nên anh không được phép tự ý đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân.

Sau một thời gian im ắng, mới đây Khoa Pug đã trở lại với loạt video khai trương cửa hàng lẩu ở Mỹ. Theo đó, Khoa Pug tiết lộ chỉ trong 2 ngày khai trương, quán lẩu buffet của anh đã “vỡ trận”, thậm chí phải “đuổi khéo” hơn 400 khách vì quá đông khách.

Cụ thể vào hôm qua ngày 20/3, Khoa Pug đã đăng tải đoạn video với tiêu đề: “Ăn Lẩu Cầm Vàng Thụy Sỹ Mang Về! - Người Việt Ở Mỹ Ùn Ùn Kéo Đến Khoa Pug Hot Pot Gây Tắc Nghẽn!”. Theo đó, để cảm ơn sự ủng hộ của khách hàng dành cho cửa hàng của mình ở Mỹ, Khoa Pug đã chịu chơi khi mua vàng Thụy Sĩ để làm quà cho khách hàng dưới hình thức quay số trúng thưởng. Chưa kể anh còn có phần quà dành cho những khán giả ở Việt Nam đã đánh giá tốt về cửa hàng của anh dưới hình thức thẻ điện thoại.

Có thể nói, dù được mệnh danh là "YouTuber thị phi nhất Việt Nam" nhưng không thể phủ nhận sức hút của Khoa Pug trên mạng xã hội khi những hoạt động của anh vẫn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.