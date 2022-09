Đóng MV với Sara Lưu, Mạc Trung Kiên hồi hộp vì Dương Khắc Linh đứng quan sát từ xa

HHT - Vào vai “người tình dang dở” của ca sĩ Sara Lưu trong MV "Để rồi tổn thương", Quán quân The Face Mạc Trung Kiên bật mí rằng anh vô cùng hồi hộp trong suốt quá trình quay.

Sara Lưu đã lên ý tưởng kịch bản cho dự án Để Rồi Tổn Thương trong suốt 1 tháng, với mong muốn thực hiện MV theo hướng cổ trang, có nội dung chuyện tình tay ba dễ hiểu. Trong MV, Sara Lưu vào vai một tì nữ trong đoàn ca múa nhạc, ca sĩ Liz Kim Cương vào vai một nàng công chúa, cả hai nhân vật cùng đem lòng yêu chàng nam nhân điển trai do Mạc Trung Kiên thủ vai.

Tham gia MV mới của Sara Lưu, người mẫu Mạc Trung Kiên khẳng định anh không hề “nhạt” như mọi người vẫn nghĩ mà khá là “mặn". Khi được hỏi về cảnh quay tình cảm với Sara Lưu trong MV, Mạc Trung Kiên tiết lộ đã rất hồi hộp vì luôn có nhạc sĩ Dương Khắc Linh đứng phía sau quan sát. Nam người mẫu còn cảm thấy khá bối rối khi ông xã của Sara Lưu nhận xét về mình “Anh thấy em diễn cũng được đấy”.

MV Để rồi tổn thương cũng đánh dấu màn tái hợp trong âm nhạc của Sara Lưu và Jaykii sau 4 năm kể từ bản hit Đừng Như Thói Quen. Ca khúc do chính ông xã Dương Khắc Linh sáng tác, phần lời do Jaykii viết và phần hoà âm phối khí do nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ thực hiện. Đây cũng là sản phẩm mở đường cho những dự án tiếp theo của bà mẹ 2 con trong thời gian tới.