Động thái của Tam Triều Dâng giữa ồn ào, hội "bạn thân F5" khẳng định gắn kết

HHTO - Giữa những tranh cãi xoay quanh phát ngôn của nam diễn viên Lãnh Thanh về Võ Điền Gia Huy, loạt động thái mới từ Tam Triều Dâng và hội bạn thân F5 đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước làn sóng tranh cãi xoay quanh những phát ngôn được cho là thiếu tinh tế của Lãnh Thanh về ngoại hình, chuyện tình cảm và sự nghiệp của Võ Điền Gia Huy, cư dân mạng đặc biệt chú ý tới động thái của “bạn gái tin đồn” Tam Triều Dâng và hội bạn thân F5 của nam chính Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay.

Không chỉ nhắc đến Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng cũng được đề cập trong những câu chuyện mà Lãnh Thanh kể trên livestream khiến người hâm mộ khó chịu.

Mới đây, Tam Triều Dâng gây chú ý khi đăng tải clip TikTok nhép lời một đoạn bài hát The Regionals: Vietnam với nội dung mang thông điệp mặc kệ ồn ào, thể hiện qua những câu từ như: “Chị không biết, chị chịu”, “Chị câm điếc, chị mù” hay “Chị kệ hết, chị chill”. Nhiều ý kiến cho rằng đoạn video như một cách thể hiện quan điểm nhẹ nhàng của nữ diễn viên giữa lúc mạng xã hội đang liên tục xuất hiện nhiều tranh cãi. Thay vì lên tiếng trực diện, Tam Triều Dâng chọn thái độ không quan tâm, tránh đẩy câu chuyện đi xa hơn gây ảnh hưởng đến bản thân và những người liên quan. Một số fan đánh giá đây là cách xử lý tinh tế, đặc biệt trong bối cảnh Võ Điền Gia Huy được cho là đang ở thế khó khi Lãnh Thanh từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết với anh.

Đoạn clip như lời nhắn nhủ của Tam Triều Dâng đến người hâm mộ rằng cô sẽ không bị ảnh hưởng bởi những lời bàn tán ngoài kia, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn bảo vệ mình. Nguồn: @tamtrieudangofficial.

Động thái của nữ diễn viên khiến cộng đồng người hâm mộ phần nào cảm thấy yên tâm và càng thêm tin tưởng vào mối quan hệ của cả hai. Sau lần hợp tác trong bộ phim Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, “couple coconut” trở nên thân thiết và đồng hành trong các sự kiện lẫn ngoài đời. Cả Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đều được nhận xét là ngày càng năng động và cởi mở hơn.

Fan vui mừng vì Tam Triều Dâng chăm hoạt động mạng xã hội nhiều hơn trước. Về phía Võ Điền Gia Huy, nam diễn viên cũng từng chia sẻ anh cảm thấy tự tin và yên tâm hơn khi xuất hiện cùng Tam Triều Dâng.

Hội bạn thân F5 của Võ Điền Gia Huy cũng khiến người hâm mộ xúc động vì sự gắn kết giữa các thành viên. Đáp lại bài viết thể hiện sự mong muốn hội F5 bên nhau dài lâu của một bạn fan trên Threads, diễn viên Quốc Anh khẳng định: “Yên tâm, khi nào Sài Gòn có tuyết là F5 nghỉ chơi”. Câu trả lời ngắn gọn nhưng chắc chắn nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác. Nhiều người cho rằng đây là cách Quốc Anh ngầm khẳng định tình bạn bền chặt giữa các thành viên trong nhóm, luôn bên cạnh nhau bất chấp những ồn ào đang diễn ra.

Câu trả lời hài hước của Quốc Anh giữa lùm xùm của bạn thân khiến người hâm mộ vừa buồn cười vừa xúc động.

Trước đó, một thành viên khác trong hội F5 là Kelbin Lei cũng bày tỏ quan điểm rằng bạn bè thật sự chơi với nhau vì hợp tính, vì hiểu nhau, vì vui cho nhau và giúp đỡ nhau, chứ không phải vì giới tính, nghề nghiệp hay độ nổi tiếng. Thời điểm đăng tải khiến nhiều người xem đây là lời bảo vệ ngầm dành cho Võ Điền Gia Huy giữa lùm xùm hiện tại.

Chia sẻ của Kelbin Lei về tình bạn khiến người hâm mộ ngầm hiểu nam stylist đang ngầm bảo vệ Võ Điền Gia Huy.

Sau tập 1 series Tụ Tập Nấu Xói, nhóm F5 nam thần gồm có Quốc Anh, Võ Điền Gia Huy, Kelbin Lei, Maradon và Trần Ngọc Vàng đang "làm mưa làm gió" vì độ đẹp trai, hài hước.

Động thái của hội bạn thân và "bạn gái tin đồn" khiến người hâm mộ Võ Điền Gia Huy xúc động, hạnh phúc vì nam diễn viên luôn có những người bạn, đồng nghiệp làm chỗ dựa những lúc khó khăn. Nhiều khán giả cũng cho rằng giữa những tranh cãi trên mạng xã hội, sự đồng hành âm thầm nhưng bền bỉ từ những người thân thiết mới là điều giúp anh có thêm động lực và sự bình yên để tiếp tục theo đuổi đam mê.