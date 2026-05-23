Anh Tú và ERIK giúp "Anh trai" này thoát khỏi "fan cuồng" đeo bám tại sân bay

HHTO - Hành động bảo vệ người em thân thiết Hùng Huỳnh khỏi "fan cuồng" của hai "Anh trai" Anh Tú và ERIK được cư dân mạng khen ngợi.

Trong những video đang được lan truyền, Hùng Huỳnh đã rơi vào sự cố ngoài ý muốn khi bị "fan cuồng" vây quanh, tiếp cận. Song may mắn thay, bên cạnh nam ca sĩ có sự bảo hộ của Anh Tú, ERIK bên cạnh ê-kíp đi theo. Hình ảnh các anh liên tục có cử chỉ bảo vệ người em thân thiết đang thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội.

Anh Tú bảo vệ Hùng Huỳnh khỏi fan cuồng. Nguồn: @saocogihot

Hành động ra sức bảo vệ đàn em của Anh Tú và ERIK nhận về nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng. Trong đó, cử chỉ và thái độ dè chừng hết mực của Anh Tú gây ấn tượng với khán giả, đặc biệt là cộng đồng người hâm mộ Darling của Hùng Huỳnh, khiến họ ấn tượng và biết ơn. Thậm chí, có khán giả còn soi ra biểu cảm tức giận của chủ nhân ca khúc Khóa Ly Biệt khi thấy Hùng Huỳnh bị tiếp cận ngoài ý muốn.

Anh Tú và ERIK luôn ở sát bên, đảm bảo sự an toàn cho Hùng Huỳnh. Nguồn: @saocogihot

Trước đó, trong Anh Trai "Say Hi", Hùng Huỳnh và Anh Tú chỉ hợp tác cùng nhóm Bảnh và chưa có cơ hội làm nhạc chung lần nào nữa. Tuy vậy, hai anh em nhanh chóng thân thiết từ những lần đi diễn chung, đồng thời cùng nhau quay video vui nhộn trên TikTok.

Mặt khác, Hùng Huỳnh và ERIK có cơ hội chung nhóm nhiều lần, từ Bảnh đến Sau Đêm Nay và Anh Trai Nước Việt. Trong chương trình, ERIK từng sẵn sàng nhường cơ hội đi tiếp cho Hùng Huỳnh vì công nhận tài năng của đàn em.

Anh Tú, ERIK và Hùng Huỳnh thân thiết, đồng hành trong những lần đi diễn hay du lịch.

Trên mạng xã hội, các HiMom, HiDad không ngừng xuýt xoa trước tình cảm anh em của các Anh trai mùa 1. Dù rằng chương trình đã khép lại từ lâu nhưng mỗi khi có dịp gặp gỡ hay đi diễn chung, các Anh trai đều hỗ trợ nhau hết mình.