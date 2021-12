Dòng trạng thái hot nhất mấy hôm nay có gì mà từ fan tới nghệ sĩ đều nhiệt tình tương tác?

HHT - Những ngày gần đây, một bài đăng tưởng chừng vu vơ của một ban nhạc "xa tít tắp" tận Anh Quốc bất ngờ thu hút cả triệu lượt tương tác của cộng đồng fan và sao giải trí khắp thế giới trong đó có V-Biz.

Việc nhắn tin, bình luận dưới các bài viết được xem như một cách thể hiện sự yêu mến, ủng hộ của các fan tới nghệ sĩ mình yêu thích. Tuy nhiên, mỗi ngày có rất nhiều tin nhắn, mỗi bài đăng cũng lên tới hàng trăm lượt bình luận, vì thế họ không thể đọc hay trả lời hết tất cả người hâm mộ.

Tuy nhiên, tháng 10 vừa qua, trên fanpage Fahran - một ban nhạc đến từ Anh Quốc đã xuất hiện dòng trạng thái: “Mention your favourite artist and see if they reply to you” (Hãy nhắc tên nghệ sĩ bạn yêu thích và chờ xem liệu họ có đáp lại không). Mặc dù đã được đăng tải khá lâu nhưng mới đây, bài viết này bất ngờ trở nên hot lại ở Việt Nam và được các bạn fan “truyền tay” tag Facebook nghệ sĩ mình yêu thích để chờ họ đáp lại.

Không để người hâm mộ thất vọng, các nghệ Việt rất “chăm chỉ” tương tác với fan của mình qua những bình luận tag tên mình. Không chỉ cảm ơn người hâm mộ đã yêu mến mình, nhiều nghệ sĩ còn rất có “tâm” trả lời từng bình luận và xin lỗi khi không thể reply hết vì quá nhiều lượt nhắc tên. Đây giống như một bài test thú vị để xem các nghệ sĩ có chăm chỉ đọc thông báo và tương tác với fan hay không.

Cách thể hiện sự yêu mến độc đáo này giúp các fan gửi gắm tình cảm và có cơ hội được nghệ sĩ mình yêu thích hồi đáp lại. Bạn đã được idol trả lời chưa?