Đợt không khí lạnh đầu mùa ở miền Bắc chấm dứt, thời tiết sẽ thay đổi thế nào?

HHT - Gió mùa Đông Bắc đang nhẹ đi dần và nhiều lúc trong ngày đã nhường chỗ cho gió Đông Nam. Có thể nói đợt không khí lạnh đầu tháng 10 ở miền Bắc đang chuẩn bị kết thúc. Sau đây thời tiết nói chung và nhiệt độ nói riêng sẽ thay đổi ra sao?

Đợt không khí lạnh đầu mùa ở miền Bắc đang chuẩn bị chấm dứt. Thực tế, trong mấy ngày gần đây, nhiều tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Thủ đô Hà Nội, đã khá nóng vào ban ngày, ngay cả buổi sáng sớm cũng không còn cảm nhận rõ không khí lạnh như khi gió mùa Đông Bắc mới về.

Chiều nay, 8/10, nhiệt độ Hà Nội lên khoảng 33 - 34oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), ở những khu vực có nhiều mặt đường lớn và nhà cao tầng thì nhiệt độ còn cao hơn. Các tỉnh thành lân cận như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thái Nguyên... cũng tương tự.

Đáng chú ý là gió Đông Bắc ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ đã khá yếu, trong ngày gần như lặng gió, đến chiều tối hoặc tối còn chuyển gió Đông Nam. Độ ẩm trung bình ở miền Bắc tăng dần, chủ yếu vào buổi sáng sớm và tối/ đêm, còn ban ngày nhiều nắng nên vẫn khô hanh. Sự chênh lệch về nhiệt độ và độ ẩm chính là một trong các lý do khiến hiện tượng sương mù hoặc sương mù nhẹ có thể xảy ra vào buổi sáng sớm, vì vậy người dân đi làm, đi học sớm nên đội mũ, đeo khẩu trang.

Nhiệt độ trong những ngày tới không có nhiều biến đổi mà duy trì như trên, giữa các ngày có thể chênh lệch khoảng 1oC. Buổi sáng ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ vẫn có thể hơi se lạnh, nhưng nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh thành lân cận vào lúc sáng sớm cũng sẽ lên 24 - 25oC chứ không ở mức 20oC như trước. Khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang thì nhiệt độ thấp hơn khoảng 2 - 3oC.

Do trời vẫn nắng to vào ban ngày nhưng độ ẩm lại tăng dần, nhất là vào các buổi tối, ngoài ra miền Bắc có khả năng có mưa vài nơi, nên dễ gây cảm giác nóng oi, bí bức.

Theo dự báo hiện tại, có thể phải đến ngày 18 - 19/10, miền Bắc mới đón đợt không khí lạnh tiếp theo, tuy nhiên vì đây là dự báo xa nên chưa thể chắc chắn hoàn toàn.