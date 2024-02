Đợt không khí lạnh ở miền Bắc dịp Tết Giáp Thìn có gây rét đậm như hồi tháng 1 không?

HHT - Đúng dịp Tết Nguyên Đán, miền Bắc nước ta sẽ đón một đợt không khí lạnh sau nhiều ngày trời nồm ẩm. Vậy nhiệt độ sẽ xuống thấp đến mức nào, trời có rét đậm rét hại như đợt lạnh se sắt hồi tháng 1 hay không?

Miền Bắc nước ta, bao gồm thủ đô Hà Nội, đang trải qua những ngày nồm ẩm, nhiều sương mù. Đây là kiểu thời tiết không hiếm thấy vào dịp trước và sau Tết Nguyên Đán, đặc biệt là trước khi có gió mùa Đông Bắc.

Hiện nay, khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam, tốc độ tương đối chậm. Dự báo đến tối thứ Tư (7/2, tức 28 Tết), không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến một số tỉnh thành ở Đông Bắc Bắc Bộ. Đến thứ Năm (8/2, tức 29 Tết), gió mùa Đông Bắc sẽ về đến Hà Nội và các tỉnh thành lân cận, khiến độ ẩm giảm, trời hết nồm ẩm mà chuyển sang lạnh khô.

Đợt không khí lạnh này tương đối mạnh, sẽ khiến nhiệt độ giảm sâu. Nhiệt độ thấp nhất ở các tỉnh thành phía Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng… có thể xuống đến 6 - 7oC, trời rét đậm rét hại. Ở Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống đến 10 - 12oC, trời rét đậm.

Điểm khác biệt của đợt rét này so với đợt rét hồi tháng 1 là ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày vẫn ở mức 15 - 16oC nên không đến mức rét hại. Ngoài ra, nhiệt độ tăng lên khá nhanh theo từng ngày, từ ngày 10/2 (mùng 1 Tết), nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ lên mức 20oC, trong ngày trời có nắng nên không gây cảm giác giá rét như hồi tháng 1.

Ở các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ cũng tương tự, nhiệt độ tăng lên đều đặn và có nắng, nên tuy nhiệt độ thấp nhất có thể ở mức 8 - 9oC nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày lại lên đến 18 - 20oC, không đến mức rét hại kéo dài như trước.