Không khí lạnh sắp về miền Bắc, có mưa ở những đâu và vào thời điểm nào?

HHT - Miền Bắc sắp chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh nhẹ. Gió Đông Bắc về khiến nhiệt độ giảm, một số tỉnh thành có mưa, thời tiết dịu đi sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt.

Một đợt không khí lạnh nhẹ từ phía Bắc đang di chuyển theo hướng Nam, sắp ảnh hưởng đến nước ta. Theo dự báo hiện tại, từ tối nay, 30/4, không khí lạnh sẽ về đến các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng, khiến nhiệt độ ở đây giảm theo từng giờ. Đến đêm 30/4, sáng 1/5, các tỉnh thành này chuyển mát mẻ, nhiệt độ xuống còn 24 - 25oC.

Đến sáng 1/5, không khí lạnh về đến đồng bằng Bắc Bộ nên nhiệt độ ở Hà Nội sáng 1/5 giảm đáng kể.

Do không khí lạnh, nhiệt độ cao nhất trong ngày 1/5 ở nhiều tỉnh thành miền Bắc đều giảm 10oC hoặc hơn, so với cùng thời điểm của hôm trước đó (30/4). Đầu giờ chiều 1/5, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 36 - 37oC, Hòa Bình và Thái Nguyên 34oC, Lạng Sơn 31oC, Cao Bằng 25 - 26oC, Quảng Ninh 34oC, Hải Phòng 37oC… (đây đều là nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Dự báo đợt không khí lạnh này khi mới về đến nước ta vào đêm 30/4 sẽ gây mưa ở Đông Bắc Bắc Bộ, có nơi mưa to, đến sáng 1/5 thì lượng mưa giảm dần. Sáng và trưa 1/5, Hà Nội và các khu vực lân cận có thể có mưa rải rác, lượng mưa nhìn chung là ít, nhưng có nơi có thể mưa to dù không kéo dài.

Từ thứ Năm, 2/5, không khí lạnh suy yếu và tan dần nhưng Hà Nội và khu vực Đông Bắc Bộ vẫn có thể có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối và đêm.