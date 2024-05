Miền Bắc chuyển mát nhiều ngày và có mưa, nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt

HHT - Sau nhiều ngày nắng nóng, miền Bắc đón đợt không khí lạnh nhẹ nên nhiệt độ giảm, trời mát hơn hẳn. Gần như toàn miền Bắc sẽ có mưa, có nơi mưa to, có thể có dông.

Tối 30/4, đợt không khí lạnh đã dự báo về đến các tỉnh thành Đông Bắc Bộ của nước ta. Nhiệt độ ở các tỉnh thành ở phía Đông Bắc như Lạng Sơn, Cao Bằng nhanh chóng giảm xuống dưới 30oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), nhiều nơi có mưa, có nơi mưa to đến rất to.

Đến gần sáng và trong ngày 1/5, không khí lạnh ảnh hưởng đến thủ đô Hà Nội, các khu vực lân cận và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Phần lớn các tỉnh thành miền Bắc có gió Đông Bắc cấp 2 - 3 (tốc độ 6 - 19 km/h). Nắng nóng chấm dứt.

Không khí lạnh tuy không mạnh nhưng khiến nhiệt độ gần như toàn miền Bắc giảm mạnh, trời chuyển mát. Nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội trong ngày 1/5 là khoảng 34oC, tức là giảm 10oC hoặc hơn so với ngày hôm trước đó. Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự. Buổi sáng 2/5, nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 26oC, trời mát.

Ngoài ra, không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao ở miền Bắc gây mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Trong ngày 2/5 và 3/5, Hà Nội cũng có mưa rải rác nhưng mưa không liên tục, tập trung vào chiều tối hoặc tối và đêm.

Dự báo trong 10 ngày tới, miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng vẫn có mưa rải rác trong ngày, trời dịu hơn, một số nơi có thể có mưa lớn và dông. Xen kẽ thì vẫn có những ngày tương đối nóng nhưng không tạo thành một đợt nắng nóng mới (đợt nắng nóng là khi có nắng nóng kéo dài hơn 2 ngày), cũng không gay gắt đến như trong dịp nghỉ lễ.