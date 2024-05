Miền Bắc đón thêm 2 đợt không khí lạnh, Hà Nội có mưa to vào những ngày nào?

HHT - Thời tiết ở các tỉnh thành miền Bắc đang khá mát mẻ do có đợt không khí lạnh nhẹ về vào ngày đầu tháng 5. Trong những ngày tới, dự báo miền Bắc liên tiếp đón 2 đợt không khí lạnh nữa. Vậy sắp tới miền Bắc có mưa nhiều hay không và mưa vào những hôm nào?

Vào ngày đầu tiên người dân đi học, đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ, thời tiết ở miền Bắc khá dịu mát do có không khí lạnh và đã có mưa ở nhiều nơi, bao gồm thủ đô Hà Nội. Đợt không khí lạnh này sẽ tan dần trong ngày mai, 3/5, nhưng miền Bắc sẽ chưa nóng trở lại như những ngày cuối tháng 4.

Theo dự báo, trong những ngày đầu tháng 5, sẽ còn có 2 đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta. Đợt thứ nhất vào đúng ngày Lập Hạ (5/5) và đợt thứ hai vào ngày 8 - 9/5. Như vậy, cứ khoảng 3 - 4 ngày lại có một đợt không khí lạnh nhẹ ảnh hưởng, do đó, tiết trời mát mẻ được duy trì trong phần lớn 10 ngày đầu tháng này.

Không khí lạnh ở thời điểm này trong năm thường nhẹ, không tồn tại lâu (chỉ 1 - 2 ngày) và gây mưa. Vì vậy, trong những ngày tới, gần như toàn miền Bắc có mưa rải rác, có những nơi và những thời điểm sẽ mưa to và có dông. Chẳng hạn, theo dự báo hiện tại, vào đêm nay và sáng mai, thủ đô Hà Nội và nhiều tỉnh thành như Hòa Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Hải Phòng… sẽ có mưa, trong ngày mai có lúc mưa to, cục bộ có mưa rất to. Những ngày sau đó, miền Bắc vẫn có mưa rải rác.

Mưa lớn được dự báo cũng có thể xảy ra ở Hà Nội và một số khu vực khác vào ngày 6/5 và vài ngày sau đó (8 - 9/5), đi kèm những đợt không khí lạnh tiếp theo. Người dân khi ra ngoài nên mang đồ che mưa vào những ngày này.

Xen giữa các đợt không khí lạnh nhẹ ở miền Bắc vẫn là những ngày nóng hơn, nhưng nhiệt độ không cao như hồi cuối tháng 4 và cũng không kéo dài thành đợt nóng mới.