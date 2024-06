Đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài, Hà Nội có nhiệt độ cao duy trì nhiều ngày tới

HHT - Nắng nóng diện rộng ở miền Bắc có thể sẽ dịu đi vào một vài ngày nhất định, nhưng chỉ đỡ chút ít rồi lại tiếp tục nóng, nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành nói chung vẫn cao. Tại Hà Nội, trong nhiều ngày tới, nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày gần như không hôm nào xuống dưới 40 độ C.

Miền Bắc đang có một đợt nắng nóng, khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi nắng nóng gay gắt. Ngày hôm nay và ngày mai (13 - 14/6) là 2 ngày đỉnh nóng của đợt này, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Hà Nội lên đến 45 - 46oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời), trời nắng gắt, nóng từ sáng đến tối. Các tỉnh thành lân cận Hà Nội cũng có nhiệt độ tương tự, còn Đông Bắc Bắc Bộ có nhiệt độ 39 - 40oC.

Theo dự báo hiện tại, đợt nắng nóng này có thể giảm bớt từ thứ Bảy, 15/6. Từ hôm đó, miền Bắc có mưa rào rải rác, ở Thủ đô Hà Nội có thể có mưa dông cục bộ, tập trung vào chiều tối và đêm, nhưng thời gian mưa dông sẽ ngắn.

Vào những thời điểm và tại những địa điểm ở miền Bắc mà có mưa dông thì nhiệt độ sẽ giảm, tuy nhiên trời sẽ không thực sự mát mẻ mà vẫn nóng kéo dài. Điều này là dễ hiểu vì tháng 6 là khoảng thời gian rất nóng trong năm.

Ở Hà Nội dự báo cũng sẽ duy trì mức nhiệt độ cao trong nhiều ngày liền. Trong khoảng một tuần tới, mặc dù có những ngày có dông hoặc mưa rào khiến thời tiết tạm thời dịu đi vào lúc có mưa dông, nhưng gần như không ngày nào nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội xuống được dưới 40oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Nếu thỉnh thoảng có một ngày đỡ nóng thì nhiệt độ cũng ở mức 39 - 40oC, còn lại thường xuyên ở mức 41 - 42oC.

Trời nóng kéo dài khiến bất kỳ ai cũng dễ mệt mỏi, nhức đầu, dễ say nắng. Vì vậy, người dân ra ngoài trời cần có cách che chắn nắng nóng phù hợp, tránh ở ngoài trời lâu.