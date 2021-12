Drama "trà xanh" đang cao trào, Đại Nhân chia sẻ quan điểm yêu đương - chia tay đáng chú ý

HHT - Giữa lúc cư dân mạng đang xôn xao trước hàng loạt tin đồn liên quan đến bộ ba Thiều Bảo Trâm - Sơn Tùng và Hải Tú thì Đại Nhân cũng lên tiếng tiết lộ quan điểm tình yêu của mình. Bài đăng này của nam ca sĩ đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt hơn, đây không phải lần đầu tiên Đại Nhân lên tiếng giữa "cơn bão drama".

Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm dẫu chưa một lần công khai hẹn hò hay chia tay nhưng cư dân mạng vẫn sục sôi trước tin đồn Hải Tú là người thứ ba khiến cặp đôi chia tay. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm cho Thiều Bảo Trâm vì "dùng cả thanh xuân để yêu một người" nhưng kết quả lại chia tay và chỉ trích Hải Tú là "trà xanh", "ném đá" Sơn Tùng thay lòng đổi dạ. Số khác thì ra sức bênh vực Hải Tú và Sơn Tùng vì chẳng biết thực hư câu chuyện thế nào đã bị thiên hạ chửi mắng.

Giữa lúc tranh cãi vẫn đang nóng, ca sĩ Đại Nhân bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân: “Chia tay nhau sau 8 hay 10 năm nếu vì người thứ 3 không phải là điều đáng tiếc, vì lý do đó xảy ra sớm còn hơn muộn, trước cưới hay hơn là sau cưới. Có rất nhiều lý do để chia tay, dù lý do là gì nó đều chứng tỏ là có ít nhất một người đã hết yêu. Mà hết yêu thì nên chia tay, dù có đau khổ."

Bài đăng của Đại Nhân mặc dù nhận được sự đồng thuận của đông đảo công chúng nhưng cũng tạo nên nhiều luồng ý kiến tranh luận từ cộng đồng mạng. Được biết, đây không phải là lần đầu Đại Nhân lên tiếng chia sẻ về quan điểm tình yêu. Trước đó, khi drama “trà xanh” nổ ra vào hồi tháng 1, nam ca sĩ cũng đã từng có bài đăng chia sẻ về quan điểm tương tự. Theo đó, Đại Nhân ủng hộ việc chia tay khi hết yêu chứ không nghiêng về ai hay bênh vực một phía nào.

Đến hiện tại, ồn ào tình yêu xoay quanh Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm và Hải Tú vẫn đang là một ẩn số chưa có lời giải đáp. Cư dân mạng mong muốn người trong cuộc sẽ sớm lên tiếng, đưa ra câu trả lời chính xác nhất để chấm dứt những tranh cãi vừa qua.