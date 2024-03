ĐT Việt Nam lên đường sang Indonesia, chụp ảnh cùng người hâm mộ tại Sân bay Nội Bài

HHT - Ngày 19/3, ĐT Việt Nam đã khởi hành sang Jakarta (Indonesia), chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia vào ngày 21/3, thuộc vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026.

Ngay từ sáng, các thành viên của ĐT Việt Nam đã sắp xếp hành lý cá nhân, dụng cụ tập luyện và trang thiết bị y tế lên xe vận chuyển. Sáng nay Hà Nội có mưa to và nhiệt độ giảm dưới 20 độ C. Trước khi đội rời Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Dương Nghiệp Khôi đã động viên, chúc may mắn toàn đội, trong chuyến làm khách tới Indonesia.

Tại sân bay Nội Bài nhiều cổ động viên đã chụp hình, gửi những lời chúc tốt đẹp đến thầy trò HLV Philippe Troussier. Tất cả đều biết ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào màn so tài quan trọng với Indonesia vào ngày 21/3 do vậy, người hâm mộ hy vọng “Những chiến binh sao vàng” sẽ mạnh mẽ, bản lĩnh và thuận lợi khi thi đấu ở “chảo lửa” Gelora Bung Karno.

Đội bay thẳng từ Hà Nội tới Jakarta trong vòng 4 tiếng. Trước đó, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã làm việc trước với hãng hàng không để bố trí quầy thủ tục riêng cho đội tuyển. Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia (VFF) ông Đoàn Anh Tuấn cũng đã sang Indonesia trước để tiền trạm, làm trước thủ tục check-in khách sạn từ ngày 18/3. Ông cũng đã làm việc với khách sạn về lịch ăn uống, họp và tập luyện của đội.

Được biết, khách sạn của ĐT Việt Nam tại Indonesia là Le Meridien Jakarta. Đây là khách sạn quen thuộc của đội khi thi đấu tại Indonesia trước kia. Vào lúc 20h30 tối nay, ĐT Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại nước bạn.

Theo lịch, trận đấu giữa ĐT Indonesia vs ĐT Việt Nam thuộc lượt trận thứ ba bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 20h30' ngày 21/3 (giờ Hà Nội), trên sân vận động Gelora Bung Karno, Jakarta (Indonesia).