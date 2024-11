Dự báo thời điểm khu vực đồng bằng miền Bắc có thể rét chỉ 7-10 độ C

HHT - Thời tiết mùa Đông năm nay do có sự chuyển pha giữa El Nino sang pha trung tính nên sẽ có ngày rét cực đoan, xuất hiện băng giá, mưa tuyết ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong tháng 1/2025.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 11/2024, không khí lạnh sẽ gia tăng cả về tần suất và cường độ. Từ tháng 12/2024 đến tháng 2/2025, không khí lạnh hoạt động mạnh, có khả năng gây ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc. Tháng 12/2024 đến tháng 2/2025 thông thường cũng là thời điểm mà hoạt động của không khí lạnh mạnh nhất và diễn ra nhiều nhất trong mùa đông.

Trong tháng 1, đồng bằng Bắc Bộ thường có nền nhiệt trung bình khoảng 16,5 - 17 độ C. Với nhiệt độ trung bình ở mức thấp như vậy thì khi không khí lạnh mạnh về có thể kéo nhiệt độ giảm sâu gây ra tình trạng rét đậm rét hại. Dưới 15 độ C sẽ xảy ra rét đậm, dưới 13 độ C xảy ra rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất ở đồng bằng có thể xuống 7 - 10 độ C, vùng núi 0 - 4 độ C, vùng núi cao có thể dưới 0 độ C. Cần đề phòng khả năng xảy ra hiện tượng thời tiết nguy hiểm sương muối, băng giá, mưa tuyết ở các tỉnh vùng núi khu vực Bắc Bộ trong các tháng chính đông.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai nhận định, năm nay có sự chuyển pha giữa El Nino sang pha trung tính và khả năng cao chuyển sang La Nina vào tháng 11/2024 với xác suất là 70%. Mặc dù vậy sự xuất hiện của La Nina hay không vẫn là điều chưa chắc chắn. Điều này kéo theo biến đổi bất thường của nhiệt độ. Theo quy luật của các giai đoạn chuyển pha, thời tiết sẽ có ngày rét cực đoan xuống rét đậm và rét hại ở các tỉnh miền núi phía Bắc trong tháng 1/2025. Dù vậy vẫn sẽ có các đợt nắng ấm khiến mọi người có cảm giác nắng nóng.

Nhiệt độ từ đầu năm đến tháng 10 năm nay đều cao hơn so với trung bình của các năm trước. Trong tháng 12, tháng 1 tới đây cũng sẽ theo xu hướng ấm hơn bình thường. Dù vậy, nhiệt độ trung bình một số thời đoạn ngắn sẽ lạnh hơn năm trước khoảng 0,5 - 0,75 độ C trong những đợt lạnh có gió Đông Bắc ẩm đi vào khu vực miền núi phía Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ngoài những ngày lạnh xen kẽ đợt nắng ấm, các đợt lạnh có mưa hoặc mưa phùn sẽ làm cho người dân có cảm giác lạnh hơn. Thời tiết lạnh năm nay sẽ rơi vào tháng 12, tháng 1 có thể kéo dài đến đầu tháng 2. Trong đó, khu vực phía Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ lạnh sâu.