Dự báo thời tiết 3 ngày Tết Nguyên đán trên cả nước, khi nào miền Bắc có nắng ấm?

HHT - Người dân miền Bắc sẽ trải qua đêm Giao thừa trong tiết trời rét buốt, mưa nhỏ. Đến ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), nền nhiệt tăng và khu vực hửng nắng về trưa, chiều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ngày 9/2 (tức 30 tháng Chạp), không khí lạnh chi phối thời tiết Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Hôm nay, miền Bắc bước vào ngày rét nhất trong đợt này khi nhiệt độ các khu vực xuống mức thấp nhất 11-13 độ C. Vùng núi phổ biến 8-10 độ C, trong khi khu vực núi cao có nơi dưới 3 độ C. Trời rét đậm, rét hại ở phía Đông Bắc Bộ.

Tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và khu vực Bắc Trung Bộ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C.

Cùng với đó, từ rạng sáng 9/2, khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Người dân đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tình trạng này kéo dài trong những ngày đầu năm mới Giáp Thìn.

Dự báo thời tiết 3 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn (10-12/2) tại các vùng trên cả nước:

Khu vực Bắc Bộ: Trời rét, trưa chiều nắng ấm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, cao nhất 18-22 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: Mưa vài nơi, trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 24-27 độ C.

Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế: Mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Trời rét về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc mưa rào, cục bộ mưa to và dông. Phía nam ít mưa, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Tây Nguyên: Ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 27-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ít mưa, ngày nắng, Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.