Dự báo thời tiết tuần này: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, có nơi xuống còn 14 độ

HHT - Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội ghi nhận mức nhiệt thấp nhất 18 - 20 độ C về đêm nhưng ban ngày có thể chạm ngưỡng 30 độ C. Tại vùng núi Bắc Bộ, có nơi rét đậm 14 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết ảnh hưởng của không khí lạnh, rạng sáng 17/10, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết tiếp tục lạnh về đêm và sáng. Nhiệt độ thấp nhất tại đồng bằng là 17 - 20 độ C, trong khi vùng núi chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất 14 - 17 độ C, một số nơi rét đậm. Tại Hà Nội, dự báo khu vực duy trì thời tiết nắng hanh, sáng sớm có sương mù trong ngày 17 - 19/10. Ban ngày, mức nhiệt cao nhất lên tới 28 - 30 độ C. Đêm và sáng sớm, nhiệt độ xuống mức thấp nhất 18 - 20 độ C. Thời kỳ này, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở miền Bắc có thể lên 8 - 10 độ C. Người dân cần lưu ý để lựa chọn trang phục phù hợp khi ra ngoài. Đến ngày 20 - 21/10, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường gây ra mưa rào và dông cho miền Bắc. Đồng thời, nền nhiệt ngày và đêm ở đồng bằng giảm nhanh xuống ngưỡng 19 - 22 độ C. Trạng thái mưa dông có thể duy trì đến hết ngày 26/10. Ngoài ra, không khí lạnh những ngày tới sẽ tương tác khiến bão số 6 (Nesat) trên Biển Đông diễn biến phức tạp. Tại khu vực Trung Bộ, thời tiết được cải thiện trong ngày 17 - 19/10 sau chuỗi ngày mưa lũ. Từ đêm 20/10, mưa dông có thể quay trở lại do ảnh hưởng của không khí lạnh, đới gió đông và hoàn lưu cơn bão số 6. Tương tự, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp diễn trạng thái mưa dông, cục bộ mưa lớn liên tục trong ngày 20 - 26/10. Khu vực cũng trải qua 3 ngày đầu tuần với thời tiết tương đối ổn định, ít mưa, ngày nắng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng cho biết thêm, không khí lạnh tiếp tục hoạt động mạnh trong những ngày giữa tháng 10, sau tạm thời suy yếu và gia tăng cường độ trở lại vào nửa đầu tháng 11/2022. Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương