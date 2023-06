Đu concert BLACKPINK vất vả thế nào mà Bình An gọi là “kiếp nạn thứ 82”?

HHT - Chuyện gì đã xảy ra với hai vợ chồng Bình An, Phương Nga trên hành trình đu concert BLACKPINK khiến nam diễn viên phải than thở không ngừng khi nhớ lại?

Có rất nhiều nàng hậu Việt là fan của BLACKPINK và Phương Nga cũng không ngoại lệ. Cô đã tham dự concert Born Pink tại Thái Lan và còn sẵn sàng tới xem cả hai buổi biểu diễn của BLACKPINK tại Việt Nam vào cuối tháng 7 tới.

Kế hoạch của Phương Nga khiến Bình An kêu trời, vì không hiểu sao nàng Á hậu có thể đi xem một concert nhiều lần. Trên trang cá nhân, Bình An cũng nhân dịp này kể khổ về hành trình đu concert BLACKPINK khiến anh phải than thở “kiếp nạn 82 vừa qua, 83 liền tới”.

Được biết Phương Nga cực chịu chơi khi mua hẳn vé VIP khi xem concert Born Pink ở Thái, nhờ đó cô có thể vào sân vận động từ buổi chiều để xem nhóm tổng duyệt. Nhưng cũng chính vì thế mà Bình An cùng Phương Nga đã phải ra xếp hàng từ 1 giờ chiều để vào sân vận động, và đứng sát sân khấu từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối để xem từ màn soundcheck đến buổi diễn chính thức. Vì phải đứng trong thời gian dài nên có lúc, đang giữa show diễn mà Bình An quá đau lưng, đành ngồi bệt xuống đất với gương mặt mệt mỏi.

Chưa hết, trong buổi diễn này thì Phương Nga và Bình An tuy có số vé là 115-116 (chính là thứ tự được vào sân) nhưng nàng Á hậu đã chạy như bay, vượt qua nhiều BLINK khác để chiếm được một chỗ đứng sát hàng rào an ninh sân khấu, cực kỳ gần với BLACKPINK và có thể nhìn rõ các cô gái. Sau đó, Phương Nga giao nhiệm vụ giữ chỗ cho Bình An, khiến nam diễn viên không thể rời chỗ này nửa bước trong suốt 7 tiếng đồng hồ.

Bù lại cho nỗ lực giữ chỗ của Bình An, hai vợ chồng có trải nghiệm cực đáng nhớ khi được ngắm BLACKPINK ở vị trí siêu gần. Còn Bình An thì đang muốn hỏi netizen có bài luyện tập nào giúp anh đứng lâu nhiều tiếng đồng hồ mà không bị đau lưng. Vì nam diễn viên chỉ còn một tháng nữa để nâng cao sức khỏe mà thôi.

Trước màn kể khổ của Bình An, netizen chỉ biết trầm trồ khen ngợi độ chiều vợ của nam diễn viên và cho rằng Phương Nga chính là một nàng BLINK quá sức may mắn khi luôn có bạn đồng hành trên con đường đu idol.