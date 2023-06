Dàn mỹ nhân Việt sẽ điểm danh tại concert BLACKPINK: Phương Nhi đứng đầu hàng

HHT - Ngay sau khi thông tin chuyến lưu diễn "Born Pink" của nhóm nhạc BLACKPINK sẽ dừng chân tại Hà Nội vào cuối tháng 7 tới, những mỹ nhân Việt này được netizen chỉ đích danh chắc chắn sẽ check-in tại SVĐ Mỹ Đình.

Hòa cùng không khí náo nhiệt của khán giả Việt khi BLACKPINK sắp về Việt Nam biểu diễn vào cuối tháng 7, dàn mỹ nhân V-Biz cũng không giấu được sự phấn khích trên trang cá nhân, sẵn sàng cho cuộc chiến "săn vé". Vậy những gương mặt đình đám nào được netizen dự đoán sẽ bất chấp công việc, lịch trình dày đặc để tham gia concert này?

Á hậu Phương Nga

Phương Nga được biết đến là một BLINK (fandom của BLACKPINK) chính hiệu. Trên trang cá nhân, nàng hậu bày tỏ sự hứng khởi, thích thú trước thông tin nhóm nữ nhà YG sẽ về Việt Nam. Ở nhà hẳn nàng Á hậu còn ăn mừng cuồng nhiệt hơn nữa đến nỗi ông xã Bình An phải "mách" netizen: "Sét đánh ngang tai, vợ em hú hét như chưa bao giờ hú vậy".

Khi được hỏi liệu có tiếp tục đi xem concert của BLACKPINK tại Hà Nội hay không, Phương Nga khẳng định chắc chắn cô sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đầu năm nay, vợ chồng Phương Nga và Bình An đã bay sang Thái Lan để đi xem concert của thần tượng trong 2 ngày liên tiếp.

Á hậu Phương Nhi

Á hậu Phương Nhi cũng là một "fan cứng" của 4 cô gái nhà YG. Trên trang cá nhân của mình, mỹ nhân xứ Thanh thường xuyên đăng tải clip cover vũ đạo của BLACKPINK. Không chỉ vậy, phong cách thời trang của cô cũng được khán giả nhận xét là có phần giống với "nhà Đen Hồng".

Biểu cảm đáng yêu của Phương Nhi khi được khán giả tặng "thẻ bo góc" của thần tượng từng khiến netizen "té xỉu" vì đáng yêu. Nàng fangirl này được dự đoán sẽ check-in sớm để chiếm vị trí sát sân khấu trong concert tại Hà Nội.

Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy từng chia sẻ cô là một fan K-Pop chính hiệu, si mê nhất là Lisa (BLACKPINK) và cách phối đồ của cô cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ thần tượng.

Trước đó, cô nàng cũng đăng tải loạt ảnh đi xem concert BLACKPINK tại Thái Lan. Vì thế, khán giả dự đoán nàng hậu tới từ Đà Nẵng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội "đu idol" này.

Hoa hậu Thùy Tiên

Nhắc đến những mỹ nhân "phải lòng" BLACKPINK của showbiz thì không thể bỏ qua Hoa hậu Thùy Tiên. Cô từng đăng một đoạn clip ghi lại cảnh mình đang tất bật đi làm nhưng vẫn dành ra thời gian để xem MV mới nhất của BLACKPINK.

Người đẹp cũng từng khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi bất ngờ cosplay tạo hình của Lisa trong MV Lalisa. Hồi đầu năm, Thùy Tiên cũng cùng hội chị em đổ bộ Thái Lan để tham gia concert của BLACKPINK.

Hoa hậu Hương Giang

Hương Giang được xem là một trong những ca sĩ chịu chi để "đu idol" nhất nhì showbiz Việt. Tại concert của BLACKPINK tổ chức ở Philippines, Hương Giang từng khoe video nhảy theo ca khúc As If It's Your Last một cách điêu luyện dưới khu vực khán giả.

Không chỉ vậy, Hương Giang còn được nhiều netizen soi ra là "fan cứng" của BLACKPINK từ lâu khi thường xuyên sử dụng vật phẩm liên quan đến BLACKPINK ở nhà và phòng làm việc.

Thiều Bảo Trâm

Thiều Bảo Trâm từng được netizen ví như "Lisa phiên bản Việt". Cô nàng cũng là một fan cứng của nàng út BLACKPINK. Không ít lần nữ ca sĩ được bắt gặp "quẩy hết mình" ở concert của các cô gái nhà YG và cơ hội thần tượng về Việt Nam này, dự đoán nàng fangirl này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ.

Sara Lưu

"Fan cứng" Sara Lưu có nguyên một bộ sưu tầm album gồm nhiều món đồ đặc biệt của thần tượng. Cô từng có mặt ở Hàn Quốc để tham gia concert của BLACKPINK ở Seoul.

Á hậu Ngọc Hằng

Nếu các mỹ nhân trên còn là dự đoán, thì fan có thể chắc chắn 100% Á hậu Ngọc Hằng sẽ góp mặt trong concert BLACKPINK. Trên trang cá nhân, Á hậu hào hứng chia sẻ đã sẵn sàng lên đồ để có mặt tại concert ở Hà Nội.